TAB Gıda’da üst düzey atamalar

TAB Gıda, gerçekleştirdiği yeni atamalar üst yönetim kadrosunu güçlendirdi. Yeni yapılanmada Gökhan Asok, Operasyon, İnsan Kaynakları, İç Denetim, İdari İşler ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür; Özgür Çetinkaya, Finans, Mali İşler, Franchise ve Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdür; Sinan Ünal ise çatı şirket TFI TAB Gıda Yatırımları bünyesindeki sorumluklarının yanı sıra, Pazarlama ve Strateji, Paket Servis, Kurumsal Ticari İlişkilerden Sorumlu Genel Müdür olarak görev yapacak.

Gökhan Asok hakkında:

Farklı sektörlerde çeşitli sorumluluklar üstlendikten sonra, 1995 yılında TAB Gıda’ya yönetici olarak katılan Gökhan Asok, TAB Gıda kariyeri boyunca çeşitli roller üstlendi. Asok, restoran operasyonlarının yönetiminde aktif rol oynayarak Bölge ve Operasyon Müdürlüğü görevlerinde bulundu. TAB Gıda’nın İç Denetim Departmanının kurulmasına liderlik eden Asok, uzun yıllar İnsan Kaynakları, İç Denetim, Paket Servis operasyonu ve Çağrı Merkezi işleyişini yönetti ve bu alanda yeni uygulamaların geliştirilmesine öncülük etti. Son olarak Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan Asok, Marmara Üniversitesi İİBF İşletme Fakültesi’nden mezun oldu.

Özgür Çetinkaya hakkında:

1995 yılında TAB Gıda’da göreve başlayan Özgür Çetinkaya, TAB Gıda bünyesinde çeşitli roller üstlenerek 2013-2023 yılları arasında Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Bankacılık ve finans sektöründe 30 yılı aşkın deneyime sahip olan Çetinkaya, aynı zamanda Gıda Perakendecileri Derneği ve Birleşmiş Markalar Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstleniyor. Çetinkaya, 1992 yılında ODTÜ Ekonomi Bölümü’nü bitirdikten sonra Bilgi Üniversitesi’nde Executive MBA ve Pazarlama İletişimi dallarında yüksek lisans eğitimini tamamlayarak aynı üniversitede doktora çalışmalarına başladı.

Sinan Ünal hakkında:

TFI TAB Gıda Yatırımları’na 2019 yılında CMO olarak katılan Sinan Ünal, Total Oil, The Coca-Cola Company, Coca-Cola İçecek gibi birçok uluslararası şirkette stratejik görevlerde bulundu. Ünal, TFI TAB Gıda Yatırımları’na katılmadan önce Coca-Cola Stratejik Müşteriler ve Yerinde Tüketim Kanalı Direktörü olarak görev yapıyordu. Ünal, TFI’nın 360 derece pazarlama faaliyetlerine ve dijital dönüşüm stratejilerine liderlik ediyor. Saint-Joseph Lisesi’ni takiben, Galatasaray Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olan Ünal, aynı üniversitede Executive MBA programını tamamladı.