Tanyer Yapı, sanayi tesisleri pazarında büyümeyi hedefliyor

NURETTİN BAKİ / İZMİR

Şirketin kurumsal kimlik kazanmaya başlamasından sonra kadro olarak da büyüdüklerini belirten Tanyer Yapı Genel Koordinatörü Taylan Tanyer, “Şu ana kadar geldiğimiz noktada bir aile şirketi kültürü vardı. Şimdi kurumsal, sürdürülebilir, kontrol edilebilir, şeffaf bir sisteme geçmek üzereyiz. Sürecin yüzde 75’ini tamamladık. 2 yıllık değişim sürecinde beyaz yaka personelimizde önemli değişikliklere gittik” dedi.

Son yıllarda makine ve Ar-Ge’ye de yatırım yaptıklarını ifade eden Tanyer, “Hep zor yerlerde inşaatlar yaptık. Başarma arzusu, bizim için paradan daha öncelikli oldu. ‘Ne işiniz var orada, orada daire satılır mı?’ dedikleri yerde biz inadına iş yaptık. İnşaatın en büyük sermayesi arsadır. Bu enflasyonist ortamın da geleceğini tahmin ettiğimiz için, 2 sene önce ciddi yatırımlar yaptık. Makine, ekipman parkımızı kuvvetlendirdik. Bu ekipmanlarımızla Ege Serbest Bölge’ne (ESBAŞ) girdik, burada 4 tane şantiyemiz var. Batı Anadolu Serbest Bölgesi’nden de (BASBAŞ) iş aldık. Şu an toplamda 10 tane şantiyemiz bulunuyor. Bu şantiyelerimizle İzmir’in en prestijli hem inşaat şirketlerine hem de sanayi şirketlerine mühendislik, altyapı, anahtar teslim fabrika gibi hizmetler veriyoruz” dedi.

Urla Bademler'de gerçekleştirdikleri Tan Urla projesine tüm hızıyla devam ettiklerini dile getiren Taylan Tanyer, “6. konut projemiz olan TanUrla, Bademler Köyü’nün bugüne getirilmiş hali. Projenin aşağı yukarı yüzde 40’ı bitti. Projemizi 2025 senesi içerisinde hak sahiplerine teslim edeceğiz” dedi.

TanUrla’nın İzmir’e değer katacağını dile getiren Taylan Tanyer, “Dünya çok hızlı değişiyor, buna bağlı olarak konut trendi ve insanların ihtiyaçları da değişiyor. Çağın getirdiklerinin başında güneş enerjisi ve elektrikli araçlar geliyor. Bu noktada biz neler yapabiliriz, çağ nereye doğru gidiyor diye bakarak altyapıya önem verdik. TanUrla’da oturacak insanların neredeyse yüzde 80’i elektrikli araç kullanacak. Bu araçların şarj istasyonu ihtiyacı olacak. Burada 278 tane hane olacak, bu da 200 tane aracın aynı anda şarj edilmesi anlamına geliyor. Bunu sağlamak kolay değil. En başta elektrik altyapısının buna uygun olması gerekiyor. Biz trafoyu buna göre talep edeceğiz ve insanların konforunu sağlayacağız. Ticari alanlarda da sunacağımız hızlı şarj istasyonları olacak” ifadelerine yer verdi.

“Elektrikli araçlar için her evde şarj istasyonu olacak”

TanUrla'da yalnızca mimari özellikleri değil, sürdürülebilir enerjiyi kullanan, doğaya ve çevreye saygılı bir yaşam şeklini de tasarladıklarını söyleyen Taylan Tanyer, “Projemizin lokasyonuna uygun olan ve zaten bu bölgede doğal olarak yetişen bir peyzaj uygulayacağız. Her evin çatısında güneş panelleri yer alacak. Temel aşamasında bunu planladığımız için mimari anlamda doğru bir kurguyla sanki konutun bir parçasıymış gibi uyumlu şekilde görünecek. Yenilenebilir enerjiyi doğal yaşamla birleştiriyoruz. Elektrikli araçlar için her evde şarj istasyonu olacak. Herkesin aynı anda araçlarını şarj edebileceği kapasitede bir altyapı ve donanım uygulaması yapacağız. Güneş enerjisini belli merkezlerde depolayarak ortak alanlarda ve evlerdeki enerji ihtiyacına da çözüm getiriyoruz. İsteyenler kendi evlerinde kullanacakları aküyle birlikte konutlarındaki enerji ihtiyacının tümünü güneşten elde edebilecek” ifadelerinde yer verdi.