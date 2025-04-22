Tarihi rota Troya, sporla buluştu

Çanakkale’nin tarihi dokusu ve doğal güzelliklerinin iç içe geçtiği parkurda düzenlenen ilk Saucony Troya Yarı Maratonu, 20 Nisan Pazar günü koşu tutkunlarını aynı rotada buluşturdu.

SPX’in ana sponsorluğunda, Saucony’nin isim sponsorluğunda ve Çanakkale Belediyesi’nin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen ve her yaş seviyesinden katılımcıya hitap eden yarı maratonda özellikle 500 metre çocuk koşusu renkli görüntülere sahne oldu. Çanakkale'de festival havası estiren maratona, 7 ülkeden ve 40 şehirden iki binin üzerinde sporcu ve koşu tutkunu katıldı.

7 ülke ve 40 şehirden katılımcı

Her yaştan katılımcının, geçmişin izlerini taşıyan rotada maraton heyecanı yaşadığı Saucony Troya Yarı Maratonu, 7 ülkeden ve 40 şehirden iki binin üzerinde sporcu ve koşu tutkununu bir araya getirdi. Maratonun ana sponsoru SPX ise, doğa ve spor odaklı vizyonuyla maratona katkı sağladı. 21K Erkekler kategorisinde Mestan Turhan birinci, Yunus Emre Akkuş ikinci, Bahattin Üney üçüncü; 21K Kadınlar kategorisinde ise Pınar Demir birinci, Fatma Arık ikinci, Özge Çolak üçüncü oldu. 10K Erkekler kategorisinin birincisi Mert Selek, ikincisi Hakan Çoban ve üçüncüsü Emre Karatepe olurken 10K Kadınlarda ise Berfin Kaya birinci, Meryem Kılınç Gündoğdu ikinci ve Özlem Işık üçüncü oldu. 6K Erkekler kategorisinde de Ahmet Tek birinci, Tahir Erdemir ikinci ve Eren Özemre üçüncü; 6K Kadınlar kategorisinde de Esra Taşdemir birinci, Sibel Öztürk ikinci ve Elena Göksu üçüncü olarak Çanakkale kent merkezinde ilk kez düzenlenen Saucony Troya Yarı Maratonunu dereceyle tamamlayan isimler oldu.

“Saucony Troya Yarı Maratonu’nu gelenekselleştirmek istiyoruz”

Troya’nın binlerce yıllık tarihinin, sporun birleştirici gücüyle buluştuğu bu anlamlı organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyduklarını ifade eden Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, “Saucony Troya Yarı Maratonu, ilk yılında büyük bir ilgiyle karşılandı. Katılımcı profili, organizasyon kalitesi ve maratonun ruhu, Çanakkale’nin spor kültüründe yeni bir sayfa açtı. Her yaştan toplam 2 bin üzerinde sporcunun tarihi bir rotada bir araya gelmesi, hem şehrimiz hem de spor kültürü adına olukça değerli. Bu özel günde bizimle olan tüm katılımcılara, emeği geçenlere ve destekleriyle organizasyonun gerçekleşmesini mümkün kılan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Saucony Troya Yarı Maratonu’nun, Çanakkale’nin spor, kültür ve doğa mirasını bir araya getiren güçlü bir gelenek hâline dönüşmesini arzu ediyor, gelecek yıllarda da sporseverleri tarih ve doğayla buluşturmak istiyoruz” dedi.

“Hareketi teşvik eden projelere destek vermeye devam edeceğiz”

SPX CEO’su Barış Andırınlı ise, “Doğayla iç içe, aktif ve sağlıklı bir yaşamı desteklemek bizim için bir tutku. Saucony Troya Yarı Maratonu’nun ilk yılında, bu tutkuyu tarihin izlerini taşıyan böylesine özel bir rota ile buluşturan organizasyonun parçası olduğumuz için gurur duyuyoruz. Bu maratona katılan her birey hem kendi sınırlarını aşacak hem de o sınırları aşarken kendi potansiyellerini keşfedecek. Bizim için de asıl zafer, tam olarak bu: Kendinle yarışmak, her gün biraz daha ileri gitmek.

Görüyoruz ki bu kadar yüksek katılım, koşu ve spora olan ilginin ne denli güçlü olduğunu açıkça ortaya koyuyor. İlk kez koşu yaptığımız bir şehirde, böylesine büyük bir ilgiyle karşılaşmak doğru rotada olduğumuzun bir göstergesi.” dedi.

Andırınlı sözlerine şöyle devam etti:

"SPX olarak, her zaman sporun birleştirici gücüne ve iyileştirici etkisine inandık. Bu inançla; ilham veren, hareketi teşvik eden ve doğayla bağı güçlendiren projelere destek vermeye devam edeceğiz. Çanakkale gibi tarihi derinliği olan bir şehirde böylesine güçlü ve anlamlı bir başlangıca ortak olmak, markamızın değerleriyle kusursuz bir uyum sergiledi. Önümüzdeki yıllarda da sporu yaşam biçimi haline getiren herkese ilham vermek ve bu heyecanı büyütmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz”