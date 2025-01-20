Tasarım dünyası AURA-SAMET KAMPÜS Galası’nda buluştu

Mimari ve tasarım dünyasının önemli isimleri, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı galada, Mimar Bilge Bal yürütücülüğünde, 5 şehirde gerçekleşen “Konforlu Yaşam Alanları” atölyelerinin 2024 birincisi seçildi.

2024 Mart ayında Trabzon’dan başlayan, Erzurum, Muğla, Kayseri ve Gaziantep şehirlerinde tasarıma ilgi duyan öğrenciler ile düzenlenen atölye ve panellerden oluşan AURA-SAMET KAMPÜS, Türkiye’nin tasarım vizyonuna katkı sağlayan en önemli projelerden biri olma özelliği taşıyor.

Mimari ve tasarım dünyasına yön veren değerli isimlerin bir arada olduğu gecede; Türkiye’nin en iyi seslerinden Eylül Ergül caz performansı ile sahne alırken, ödül töreninin hemen ardından etkinlik DJ performansı ile devam etti. Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon), Atatürk Üniversitesi (Erzurum), Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) ev sahipliğinde düzenlenen etkinliklerdeki atölyelerde birinci olan projeler arasından “Bird Nest” projesiyle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden Hatice Karabacak ve Sezen Bozdağ’ın KAMPÜS 2024 Birincisi seçildiği etkinliğin büyük ödülü ise; 2025 Venedik Mimarlık Bienali Seyahati oldu.

SAMET Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Pınar Uçkan ve AURA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Kurtul Erkmen’in yaptıkları konuşmalarda KAMPÜS projesi için yarının tasarım dünyası için ne kadar önemli olduğu vurgulanırken, etkinliğin 2025 yılında da devam edeceğinin müjdesi de verildi.

Pınar Uçkan, “SAMET’in bugün burada, mimarlık ve iç mimarlık öğrencilerine ilham vermek için yürüttüğü bu proje, markanın tasarıma ve mimari iş birliklerine verdiği değerin bir yansıması… Her biri SAMET ürünleriyle tasarlanan yaratıcı projeler, yalnızca genç yeteneklerin gelişimini desteklemekle kalmayıp, aynı zamanda ülkemizdeki tasarım ve mimarlık kültürüne de katkı sağlıyor.” sözleri ile tasarıma ve üretime olan tutkusu ile yarım asır önce bu topraklarda başlayan yolculuğunu bir dünya markası olarak devam ettiren SAMET’in, geleceği şekillendirme arzusu ile devam edecek olan KAMPÜS projesinin marka için çok değerli olduğunu da ifade etti.

AURA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Kurtul Erkmen ise; “Kültürel bir üretim biçimi olarak mimarlığın anlaşılması ve araştırılması konularının altını çizerek, genç katılımcılar için bireysel araştırma konularını keşfedebilecekleri eğitime uygun fiziksel alanları kapsayan bir stüdyo ortamı oluşturmayı amaçlayan AURA İstanbul’un KAMPÜS ile Anadolu’daki öğrencilerle bir araya gelerek onların anlayış ve kavrayışlarını geliştirmeye destek olan bu projenin geleceğin tasarım dünyası için ne kadar önemli olduğunu belirtti.

Trabzon, Erzurum, Muğla, Kayseri ve Gaziantep şehirlerinin üniversitelerinde gerçekleşen atölyelerde birinci olan projeler arasından 2025 Venedik Mimarlık Bienali Seyahati ödülü ile taçlanan projeye ödülünü ise AURA İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yüksek Mimar Yılmaz Değer ve SAMET Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Pınar Uçkan takdim etti.