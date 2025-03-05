Tesla mağazasında yangın çıktı, araçlar kül oldu

Olay, Toulouse yakınlarındaki Plaisance-du-Touch bölgesinde yer alan Tesla satış ve servis merkezinde meydana geldi. İtfaiye ekipleri sabaha karşı 04.00 civarında olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti.

Alevler mağaza binasına sıçramadan kontrol altına alınırken, sekiz araç tamamen kullanılamaz hale geldi, dört araç ise ağır hasar aldı. Hasarın toplam değerinin 700.000 euroyu (yaklaşık 760.000 dolar) aştığı belirtiliyor.

Yerel kaynaklara göre, polis ekipleri olay yerinde bir çit üzerinde açılmış bir delik tespit etti. Ayrıca son haftalarda Tesla’ya yönelik tehditlerin arttığı bilgisi paylaşıldı. Yetkililer bu bulgular ışığında yangının kasıtlı olarak çıkarılmış olabileceğini değerlendiriyor. Tesla mağazası olay nedeniyle gün boyunca kapalı kaldı.

Tesla, son dönemde dünya genelinde artan protestoların hedefi haline gelmiş durumda. Özellikle ABD’de Elon Musk’ın hükümetle ilişkileri nedeniyle birçok grup Tesla’ya karşı eylemler düzenliyor. Fransa’da da çeşitli protestolar organize edilirken, bazı radikal grupların Tesla mağazalarına yönelik kundaklama çağrıları yaptığı biliniyor.

Donanımhaber'in aktardığına göre, bazı çevreler Tesla’yı kapitalizmin bir sembolü olarak görerek saldırıları meşru göstermeye çalışıyor. Bunun yanı sıra, saldırganlar Tesla’nın küresel etkisini ve üretim süreçlerini eleştirerek bu tür eylemleri ‘kolay ve maliyetsiz’ olarak tanımlıyor. Ancak yetkililer, bu tür saldırıların ciddi maddi zararlara yol açmasının yanı sıra kamu güvenliği açısından da büyük riskler taşıdığı konusunda uyarıyor.

Tesla ve Fransız yetkililer, saldırının sorumlularının tespit edilmesi için kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğünü açıkladı. Bölgedeki güvenlik kameraları incelenirken, olayla ilgili görgü tanıklarının ifadelerine başvuruluyor. Şu ana kadar herhangi bir tutuklama yapılmış değil ancak yetkililer soruşturmanın sürdüğünü belirtti.