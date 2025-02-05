THY, İGA Pass ile iş birliğine imza attı

THY ve İGA Pass arasında yapılan anlaşma ile Miles&Smiles üyeleri, bu adım sayesinde biriktirdikleri Milleri kullanarak İGA Pass’in sunduğu ayrıcalıklı hizmetlerden faydalanabilecek. Shop&Miles platformu üzerinden Millerle alınan İGA Pass hediye çekleri, uçuş öncesinde eşsiz bir konfor ve esneklik sunacak.

İmzalanan iş birliği hakkında açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Genel Müdür (Ticari) Yardımcısı Ahmet Olmuştur; ‘’Türk Hava Yolları olarak, seyahatleri her açıdan daha konforlu ve ayrıcalıklı hale getirmek için özveriyle çalışıyoruz. İGA Pass ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, Miles&Smiles üyelerimize biriktirdikleri Milleri kullanarak özel (premium) hizmetlere kolayca erişme imkanı sunuyor. Bu sayede, uçuş öncesi süreçte de üstün bir deneyim yaşatmaya devam ediyoruz. Shop&Miles mecrası üzerinden sunulan özel yolcu salonu ve uçağa golf arabası ile transfer hizmetleri, seyahatleri daha keyifli hale getiriyor. Küresel markamız, müşteri deneyiminde yolcularımıza değer katmaya devam edecek’’ dedi.





Bu iş birliği sayesinde yolcular İGA Pass’in tüm lounge ve buggy hizmetleri, Millerle ulaşılabilir olacak. Shop&Miles platformu üzerinden Miles&Smiles üye girişi yapıldıktan sonra seçilecek İGA Pass hizmeti hediye çekiyle İGA Pass hizmet noktalarına başvurulacak ve hizmetten yararlanılabilecek. Böylelikle uçuş öncesinde ihtiyaç duyulan tüm premium hizmetlere kolaylıkla erişim sağlanabilecek.