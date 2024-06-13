THY ile TİM, 'indirimli kargo' anlaşmasını yeniledi

Türk Hava Yolları’nın (THY) hava kargo markası Turkish Cargo, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile indirimli kargo taşımacılığı anlaşmasını yeniledi.

Genel kargo, bozulabilir kargo, yumurta, balık, et, meyve ve sebze gönderilerini kapsayan kampanya, 14 Haziran’da başlayacak ve 31 Ağustos 2024 tarihine kadar geçerli olacak. Anlaşma kapsamında Turkish Cargo, ihracatçılarının ürünlerini 30 ülkedeki 40 destinasyona yüzde 30’a varan indirim oranlarıyla taşıyacak.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat TİM ile imzaladıkları kampanya kapsamında, seçili destinasyonlarda bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde ’den fazla artış elde ederek dış ticarete önemli bir katkı sağladıklarını söyledi. Bolat, " Yeni kampanyamızda ise, titizlikle seçilmiş 40 destinasyonda kullanılmak üzere ciddi bir kapasiteyi ihracatçılarımızın hizmetine sunuyoruz. Gelenek haline gelen bu iş birliğimizin, ülkemizin ihracat hedeflerine büyük katkı sağlamasını temenni ediyoruz.” dedi.

“110 milyar dolarlık hizmet ihracatı hedefimiz var”

TİM Başkanı Mustafa Gültepe ise “Cumhuriyetimin ikinci 100 yılına Türkiye’yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma vizyonu ve hedefi ile başladıklarını ifade ederek 2024 yılı için 267 milyar dolarlık mal ve 110 milyar dolarlık hizmet ihracatı hedefimiz var. Bu hedeflerimize ulaşmak için lojistik kasımızı güçlendirmek zorundayız. Özellikle uzak pazarlara erişimde hava kargo taşımacılığının ayrı bir yeri var. Hız ve maliyet parametreleri burada son derece önemli. Bu noktada en önemli destekçimiz olan ülkemizin gurur kaynağı Türk Hava Yolları ile beşinci kez bu protokolü imzalıyoruz. ‘Türkiye İhracatla, Türk Hava Yolları’nın Kanatlarında Yükselecek’ diyerek çıktığımız bu yolculukta önemli başarılara imza attık. İnşallah, yeni protokolle hava yoluyla taşımacılığın payını daha da artıracağız. 30 ülkedeki 40 şehre, ihracatçılarımız yüzde 20’ye varan indirimlerle ürünlerini ulaştırabilecekler. İhracatçılarımıza maliyet avantajı sağlayan Türk Hava Yolları ailesine teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.