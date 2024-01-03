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THY’den AJet açıklaması

Türk Hava Yolları (THY), bağlı ortağı AJet Hava Taşımacılığı AŞ'nin (AJet) faaliyetlerine yaz sezonu itibarıyla başlamasının hedeflendiğini bildirdi.

Haber Merkezi
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THY’den AJet açıklaması
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Türki Hava Yolları (THY) AJet'in ne zaman faaliyete geçeceğine ilişkin açıklamada bulundu.

THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamada da yer alan açıklamasında, AJet'in Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği çerçevesinde işletme ruhsatı alınmasına ilişkin tüm başvuru süreçlerinin tamamlandığı belirtildi

Açıklamada, "2 Ocak'ta Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından AJet'e işletme ruhsatı verilmiştir. AJet'in faaliyetlerine 2024 yaz sezonu itibarıyla başlaması hedeflenmektedir." ifadelerine yer verildi.