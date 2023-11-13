THY'nin ardından SunExpress'ten de dev anlaşma

Türk Hava Yolları ve Lufhansa'nın ortak iştiraki SunExpress, 45 adet Boeing 737 MAX uçağı siparişi verdiğini açıkladı.

Reuters'ın haberine göre; satın alımda 45 adet ek 737 MAX uçağı için opsiyon ve satın alma hakkı bulunuyor.

Dubai Airshow havacılık fuarında konuşan SunExpress CEO'su Max Kownatzki, kesin siparişin 28 adet MAX 8 ve 17 adet MAX 10 olduğunu belirtti.

THY 355 uçak için Airbus'la görüşmüştü

Öte yandan Türk Hava Yolları (THY) yönetimi, 355 uçaklık tarihinin en büyük siparişi için Airbus yetkilileri ile İstanbul'da bir görüşme yapmıştı. Görüşmede THY'nin satın alınmasına karar verdiği 10 adet A350-900 uçağa ilave olarak; 75 adet A350-900, 15 adet A350-1000, 5 adet A350F kargo uçağı ve 250 adet A321 NEO uçağı olmak üzere toplam 355 adet uçağın satın alınması masaya yatırılmıştı.