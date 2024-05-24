Tofaş’ın Stellantis’i devralma süreci uzatıldı

Tofaş’tan KAP’a konu hakkında yapılan açıklamada “29.07.2023 tarihli açıklamamız ile Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş.'nin (Stellantis Otomotiv) paylarının tamamının, Peugeot, Citroën, Opel ve DS Automobiles'dan oluşan Stellantis markalarının distribütörlüğünü içerecek şekilde Stellantis Otomotiv'in Türkiye'deki mevcut faaliyetlerinin Şirketimiz tarafından devralınmasına ilişkin Pay Devir Sözleşmesi'nin imzalandığı, 05.12.2023 tarihli açıklamada ise anılan işlemle ilgili alınması gereken Rekabet Kurulu izni konusunda yapılan değerlendirme sonucunda, Rekabet Kurulu tarafından, işlemin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 10. maddesinin birinci fıkrası uyarınca nihai incelemeye alınmasına karar verildiği ve sürecin devam ettiği kamuya duyurulmuştur.

Rekabet Kurulu tarafından yapılan bildirimle nihai incelemenin 23.05.2024 tarihinde tamamlanamayacağının anlaşıldığı ifade edilerek nihai inceleme süresinin uzatılmasına karar verildiği bildirilmiştir. Bu kapsamda 05.12.2023 tarihli açıklamamızda da belirtildiği üzere süreç devam etmektedir.“ ifadesi yer aldı.

Tofaş, 1 Mart 2023’te Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş.'nin Türkiye’deki faaliyetlerinin tamamını 400 milyon Euro'ya devralmıştı.