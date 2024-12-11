Token, yeni yazar kasa POS Beko X30 TR'yi kullanıma sundu

Bu yıl ödeme sistemleri sektöründe iki büyük dönüşüm yaşandı. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) duyurduğu 557 numaralı Vergi Usul Kanunu (VUK) tebliği kapsamında, tüm işletmeler tarafından yeni nesil yazar kasa POS cihazı kullanımı ve bu cihazlar üzerinde en az bir ödeme uygulaması bulundurma zorunluluğu getirilmişti. 2024 yılında temmuz ayı itibarıyla tamamlanan bu dönüşümü, EFT-POS değişimi takip etti.

Banka EFT-POS cihazlarının kullanımını kısıtlayan ve bu cihazları kullanan işletmelerin yeni nesil yazar kasa POS cihazına geçişini zorunlu kılan bu düzenleme için son tarih başlangıçta 15 Kasım olarak belirlenmişken, altyapı hazırlıkları sebebiyle 10 Ocak 2025’e ertelendi.

Token Finansal Teknolojiler, yüz binlerce işletmeden topladığı geri bildirimler doğrultusunda tasarladığı Beko X30 TR ile bu dönüşümlere tam uyum sağlayan yenilikçi çözümler sunuyor. Türkiye’nin ilk dokunmatik ekrana sahip Android yazar kasa POS cihazı olma özelliğini taşıyan Beko X30 TR, regülasyonun gerekliliğini karşılamanın yanı sıra yeni arayüz tasarımı ve WiFi bağlantısı gibi öne çıkan donanım özellikleri ile iş yönetimini kolaylaştırıyor.

İşletmelerin ihtiyacı olan her şey bir arada

Beko X30 TR’nin yeni arayüzü, mevcut yazar kasa POS cihazları ile yapılamayan ya da zor yapılan işlemlerin kolaylıkla yapılabilmesini sağlıyor. Ürün ve kısımların cihaz üzerinden hızlı ve pratik bir şekilde düzenlenmesine imkan veren Beko X30 TR’de ürünler; miktar, ağırlık, uzunluk ve hacim gibi farklı birimlerde kolaylıkla tanımlanabiliyor. Cihaza eklenen yeni sepet adımı ile fiş iptali yapmadan ödeme öncesi hesap görüntülenebiliyor ve sepetteki ürünler güncellenebiliyor. Ayrıca tüm hesaba ya da ürün bazında indirim veya artırım uygulanabiliyor. Hızlı satış kısmına hesap makinesi fonksiyonu da eklenen Beko X30 TR, ürün adedi girilerek doğrudan hesap çıkarılmasını sağlıyor. Geniş ödeme seçeneğine sahip X30 TR’de, işletmeler ihtiyaçlarına göre ödeme yöntemlerini seçerek, en çok kullandıkları sırayla önceliklendirebiliyor. Bu sayede daha hızlı işlem olanağı sağlıyor. Ayrıca döviz ile nakit işlem de yapılabiliyor. Raporları yazdırmadan da cihaz ekranından görüntüleme imkanı sunan ürün, daha az fiş çıktısı ile israfı önlüyor. Bu özelliği sayesinde günde sadece belirli adette çıktı alınabilen Z raporunu bir sınır olmadan görüntüleme imkanı sunuyor.

Beko X30 TR donanımı ile fark yaratıyor

Dünyanın en başarılı tasarımlarının ödüllendirildiği IF Design Award tarafından ödüle layık görülen Beko X30 TR, 5” geniş dokunmatik ekrana sahip. Temassız ödeme kolaylığı sağlayan cihazdan termal yazıcı ile hızlı fiş çıktısı alınabiliyor. WiFi bağlantısı ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştirirken dahili SIM kartı sayesinde ücretsiz 4G internet bağlantı seçeneği de sunan ürün, uzun pil ömrüne sahip. Cihazda tek şarjla 550 işlem yapılabiliyor.

Fito ile servis işlemleri artık çok daha kolay

Token Finansal Teknolojiler tarafından Beko yazar kasa POS cihazı kullanıcıları için geliştirilen Fito isimli mobil uygulama, işletmelerin servis işlemlerini kolaylıkla yönetebilmesini sağlıyor. Bu uygulama sayesinde Beko yazar kasa POS cihazları için servis talebi oluşturulabiliyor, servis süreci mobilden takip edilebiliyor ve cihaz kullanımıyla ilgili destek içeriklerine erişilebiliyor. Ayrıca, tüm cihazlar tek bir platformda görüntülenebilirken duyurular ve işletmelere özel kampanyalar da uygulama üzerinden takip edilebiliyor. Fito, aynı zamanda işletmelere cihazları için avantajlı komisyon oranlarıyla banka başvurusu yapma fırsatı da sunuyor. Ücretsiz indirilebilen bu uygulama, sunduğu pratik çözümlerle Beko yazar kasa POS cihazı kullanıcılarının günlük operasyonlarını çok daha kolay hale getiriyor.