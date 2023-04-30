Trendyol, Azerbaycan'a açılıyor

Trendyol, Azerbaycan'ın en büyük holdinglerinden Bakü merkezli Pasha Holding ile Azerbaycan pazarı için ortaklık anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında, Trendyol ve Pasha Holding, Azerbaycan'da ortak e-ticaret faaliyetleri gösterecek şirket kuracak. Böylece Trendyol, Almanya'dan sonra Azerbaycan'a açılmış olacak.

Türkiye'nin havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te düzenlenen anlaşma töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri farklı boyuta taşıyacak bu imza töreninin TEKNOFEST'in atmosferinde atılmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

"Tek millet iki devlet" şiarıyla Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerini ilerlettiklerini belirten Varank, son dönemde ekonomik ve ticari anlamda ilişkilerin farklı bir boyuta doğru taşındığını kaydetti.

Varank, bugün atılan imzaların hem Türkiye'ye hem Azerbaycan'a ciddi katkılar sağlayacağını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha önce Trendyol'un Berlin ofisinin açılışına gitmiştim. İşte bugün de ikinci adres olacak şekilde inşallah Azerbaycan'da Trendyol'u görmeye başlayacağız. Pasha Holding ile beraber aslında biz bir ortak markayı bir anlamda Azerbaycan'da oluşturuyor olacağız. Halihazırda Azerbaycan'da zaten Trendyol, en fazla kullanılan markalardan bir tanesi ama artık yoluna Azerbaycan'ın markası olarak devam edecek. İki ülke arasındaki ticaret hacmi önümüzdeki dönemde daha da artmış olacak."

Varank, dünyada iş yapış biçimlerinin değiştiğini, teknoloji firmalarının birçok alanda müşterileri için çözüm üretir hale geldiğini belirterek, "Dünyada büyük bir rekabet var. Bunu ıskalamamamız lazım. Biz de Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak markasını dünyaya tanıtmış olacağız. O coğrafyaya markamızla açılmış olacağız. Ben tekrar böyle stratejik bir imza attıkları için Pasha Holding'e çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ortaklığın yaratacağı sinerji Azerbaycan e-ticaret ekosistemini geliştirecek

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin de Pasha Holding ile stratejik ortaklığın ilk adımını attıklarını aktararak, 3 Mayıs itibarıyla Azerbaycan sitelerinin kullanıma açılacağını bildirdi.

Altyapı çalışmalarını tamamladıklarında Azerbaycan'daki faaliyetlerine tam olarak başlayacaklarını belirten Çetin, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl yurt dışından Trendyol'a verilen siparişlere baktığımızda ilk sırada Azerbaycan yer alıyor. Bunun yanında mobil veri analiz platformu App Annie'ye göre, 2022 yılında Azerbaycan'da en çok indirilen uygulama Trendyol oldu. Pasha Holding'in Azerbaycan pazarındaki deneyimleri ile Trendyol'un teknoloji, lojistik ve üretim yetkinliklerinin yaratacağı sinerji, Azerbaycan e-ticaret ekosisteminin gelişmesine önemli katkılar sağlayacak. Bu anlamda kurulan stratejik ortaklığın başarısına ve kardeş ülke Azerbaycan'a pozitif etkisine yürekten inanıyoruz."

Çetin, Trendyol'un uluslararası pazarlara açılmasının, gelecek vizyonundaki önceliklerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Bu girişim, sınır ötesi ticareti kolaylaştırması ve bölgedeki ekonomik büyümeye katkı sunmasıyla da Türkiye ile Azerbaycan arasındaki iş birliğine dayalı ilişkileri güçlendirecek. Bu iş birliği, birbirini tamamlayan yetkinliklere sahip iki ülkeyi karşılıklı fayda sağlayacak bir ortaklık için bir araya getiriyor." dedi.

Yeni fırsatları takip edeceğiz

Pasha Holding Üst Yöneticisi (CEO) Jalal Gasimov ise sağladığı kolaylık, geniş ürün seçeneği ve rekabetçi fiyatları nedeniyle Azerbaycan'da e-ticarete olan ilginin arttığını ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu anlaşma, daha geniş ürün seçeneklerine avantajlı fiyatlarda erişim kolaylığı sağlarken, Pasha ekosistemine dahil olanlar başta olmak üzere Azerbaycanlı şirketlerin finansal ürün ve hizmetlerini de sunacak. Böylece genel finansal sağlığı iyileştirirken, müşteri deneyimini de geliştirecek. Bu girişim, teknoloji transferini kolaylaştırmasının yanı sıra lojistik ekosistemini geliştirerek hızlı market ve yemek gibi farklı alanlara değer katacak, yeni iş olanakları yaratacak, e-ticaret kültürünü teşvik edecek, KOBİ'lerin online satış yapmasına imkan sağlayacak ve kayıt dışı ekonomiyi azaltacak. Böylece bu girişimin ülkedeki yabancı yatırımı da artırmasını bekliyoruz."