Trendyol’dan deprem bölgesindeki yerel üreticilere destek

Trendyol, afet bölgesinde bulunan 20 binin üzerindeki yerel üretici, satıcı ve esnafa katkıda bulunmak için “Siparişin Umut Olsun” programını hayata geçirdi.

Yerel kalkınmaya destek olmak amacıyla hayata geçirilen programla bölgede faaliyetlerine devam edebilen yerel iş ortaklarının ürünleri tek çatı altında toplandı. Programında yer alan satıcılardan hiçbir komisyon ücreti alınmayacak.

Ayrıca, satışlarını artırmaya yönelik tanıtım destekleri de verilecek. Trendyol GO bünyesindeki, afet bölgesinde faaliyet gösteren 3 bin 200 yerel market, restoran ve esnaftan da platform komisyonu alınmayacak.

Bu programla afet bölgesindeki işletmelere destek olmak isteyen müşterilerin de bu satıcılara kolaylıkla erişmesi mümkün olacak.

Program kapsamında, bölgede yer alan ve henüz Trendyol’da satıcı olmayan işletmelere de teknoloji eğitim başta olmak üzere tüm destekler sağlanacak.

3.200

KOMİSYON ALINMAYACAK ESNAF SAYISI

20 bin

AFET BÖLGESİNDEKİ ÜRETİCİ VE ESNAF SAYISI