Trendyol'dan eğitim ve çocuk hakları odaklı STK'lara destek çağrısı

Trendyol, "Okula Dönüş" yaklaşırken, Sepette İyilik programı aracılığıyla çocuklar ve gençler için daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etme hedefinde buluştuğu STK'lar ile dayanışma çağrısı yapıyor.

Trendyol, müşterilerini, diledikleri STK'ya kolayca destek vermek üzere Dijital Destek Kartı almaya ve "Okula Dönüş" döneminde sepetlerini iyilikle doldurmaya davet ediyor.

Trendyol'un Sepette İyilik programında yer alan ve başta eğitim ihtiyaçları olmak üzere çocuk ve gençlerin iyiliği için çalışan sivil toplum kuruluşları ise Koruncuk Vakfı, Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV), Gülmek İyileştirir Derneği, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Türk Eğitim Derneği (TED), UNICEF Türkiye Milli Komitesi, Çocuk Eğitimi Derneği (ÇED), Çocuklar Gülsün Diye Derneği, Acil İhtiyaç Projesi Vakfı (İAİP) olarak sıralanıyor.

Trendyol'un 2020'de başlattığı Sepette İyilik, STK'lara e-ticaret üzerinden ek gelir elde etme olanağı sağlıyor.

Proje, Türkiye genelinde faaliyet gösteren STK'ların, ürün veya dijital destek kartları aracılığıyla daha fazla bireysel destekçiye ulaşmasını mümkün kılarken, elde edilen gelirin tamamı, herhangi bir kesinti yapılmadan ilgili STK'lara aktarılıyor.

STK'lara özel alan açarak destek olmayı sağlayan Sepette İyilik programı, sivil toplum-özel sektör işbirliği alanında bir model sunuyor.

100'e yakın STK'nın yer aldığı Sepette İyilik programıyla sivil toplum kuruluşlarına şimdiye kadar 210 milyon lirayı aşkın kaynak sağlandı.

Kullanıcılar Sepette İyilik programına, Trendyol uygulamasında "Hizmetlerim" alanında yer alan "Trendyol Pozitif Etki" bölümünden erişilebiliyor.