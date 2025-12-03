Treysan “Yeşil Dönüşüm Kapasitesini En Çok Geliştiren Firma” seçildi

Ankara Sanayi Odası 62. Kuruluş Yılı Ödül Töreni, ASO Başkanı Seyit Ardıç’ın ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımlarıyla gerçekleşti. Törende İhracat, İstihdam, Kârlılık, Ar-Ge ve Yenilik, İkiz Dönüşüm kategorilerinde toplam 28 firma ödüllendirildi.

“Sürdürülebilirliği kurumsal standart haline getiren üretim modellerini geliştirmeye devam edeceğiz”

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Treysan İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Hamdi Onat, “Sektörümüzde sürdürülebilir üretimin öncüsü ve 6 kıtaya uzanan ihracat gücüyle küresel ölçekte konumlanan bir marka olarak, yeşil dönüşüm kapasitemizi güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızın ASO tarafından ödüle layık görülmesinden büyük bir gurur duyuyoruz. Enerji verimliliği, dijitalleşme ve karbon emisyonumuzu her yıl azaltmaya yönelik uygulamalarla ilerleyen bu yaklaşım, Treysan’ın uzun vadeli dönüşüm vizyonunun önemli bir parçasıdır. Önümüzdeki dönemde de çevresel etkisini azaltan ve sürdürülebilirliği kurumsal standart haline getiren üretim modellerini geliştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Treysan, çevresel etkisini azaltan yatırımları, verimli üretim teknolojileri ve uzun vadeli sürdürülebilirlik stratejisiyle faaliyetlerini sürdürüyor. Özellikle Çankırı Yakınkent OSB’de hayata geçirilen yeni sandviç panel üretim tesisi ise dönüşüm yolculuğunun en stratejik adımlarından biri olarak öne çıkıyor. Tamamı ileri teknolojiye sahip hatlarıyla yüksek performans sağlayan tesis, Treysan’ın üretim kabiliyetini artırırken, uluslararası projelerdeki rekabetçiliğini de güçlendiriyor.