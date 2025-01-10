TSMC’nin geliri rekor kırdı

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) şirketinin geliri, Nvidia ve Broadcom'un yapay zekâ çiplerine olan talepteki patlamanın yanı sıra Microsoft, Amazon ve Google'ın devasa yatırımlarının da etkisiyle 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 33,9 arttı.

Dünyanın en büyük çip üreticisi yaptığı açıklamada aralık ayı gelirinin 278,16 milyar Yeni Tayvan dolarına (8,4 milyar dolar) ulaşarak bir önceki yıla göre yüzde 57,8 artış gösterdiğini belirtti.

Bu, şirketin küresel ekonomik yavaşlama nedeniyle 2009'dan bu yana ilk yıllık düşüşünü kaydettiği 2023'ten keskin bir yükselişle tüm yıl rakamını 2,894 trilyon NT$'a getirdi.