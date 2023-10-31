Tureks Turunç Madencilik, 2-3 Kasım tarihlerinde talep toplayacak

Mermer, traverten ve doğal taş alanında hizmet veren Tureks Turunç Madencilik’in halka arz başvurusu onaylandı.

Faaliyet gösterdiği mermer sektöründe halka arz edilecek ilk firma olan Tureks Turunç Madencilik’in halka arzı MARBL kodu ile 2-3 Kasım tarihlerinde Borsa’da satış yöntemiyle gerçekleştirilecek. 10,97 TL olarak belirlenen fiyatı ile halka arz büyüklüğü 649,9 milyon TL’ye ulaşacak olan firmanın halka arz oranı ise yüzde 25,8 olacak. Tacirler Yatırım Menkul Değerler aracılığıyla gerçekleşecek halka arz Borsa’da satış şeklinde olacağı için tüm yatırımcılara eşit dağıtım yapılacak.

Halka arza ilişkin açıklamalarda bulunan Tureks Turunç Madencilik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Turunç, “Tureks Turunç Madencilik olarak 30 bin metrekare üzerine kurulu 15 bin metrekarelik kapalı alana sahip modern üretim tesislerimizde mimari, iç mekân tasarımı ve peyzaj projeleri için benzersiz ve kişiselleştirilmiş çözümler sunuyoruz. Bugün Türkiye’de mermer ihracatında ilk 5 sırada yer firmamız yıllık 100 bin ton üretim hacmine ulaştı. Marble System markasıyla 50’yi aşkın ülkeye ihracat yapıyoruz. 2022 yılında konsolide yaklaşık 72,5 Milyon dolar ciro elde ettik. 2022 yılı satışlarında dolar bazında yüzde 14’lük bir artış yaşadık. 2023 yılı ilk 6 ayı ciromuz ise yaklaşık 675 Milyon TL (35,5 Milyon USD). 2022 yılının aynı dönemine göre 2023 yılının ilk yarısında yüzde 34 oranında bir satış büyümesi yaşadık. İlk yarı FAVÖK tutarımız 122,3 Milyon TL. Tureks Turunç Madencilik’in 2023 yılının ilk 6 ayında 2022 yılının aynı dönemine oranla net kâr değişimi pozitif yönde yüzde 60,11 oldu” dedi.

Türk mermerini tüm dünyaya tanıtma hedefiyle Marble Systems markasıyla yola çıkan Tureks Turunç Madencilik’in halka arz ile birlikte gerek operasyonel gerekse Ar-Ge yatırımlarını hızlandıracağını açıklayan Osman Turunç, “ABD'de yakalanan dağıtım ağı başarısını Avrupa'ya taşımak için gerekli yatırımları yapmak adına alt yapı hazırlıklarını tamamlayan firmamız bu genişlemeyi Avrupa’nın ardından Avustralya, Güney Afrika ve Ortadoğu coğrafyalarına da taşımayı hedefliyor. Ar-Ge adına ise üretim tesislerimizde verimliğe ve ambalaj tasarrufuna yönelik otomasyonu içeren yatırım planları olan şirketimizin güneş enerjisi yatırımı ve otomasyon makine sistemleri yatırımı da bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Halka arzın künyesi

-Halka arz öncesi sermaye: 180.000.000 TL

-Sermaye artırımı: 48.600.000 TL

-Halka arz sonrası sermaye: 228.600.000 TL

-Halka Arz Satışa Sunulan Pay Adedi: 58.976.404 adet

-Şirket Sermaye Artırımı: 48.600.000 adet

-Ortak Satışı: 10.376.404 adet

-Birim pay fiyatı: 10,97 TL

-Halka Arz Büyüklüğü: 646.971.152 TL

Halka açıklık oranı: %25,8