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Türk Telekom Prime Kahve Konserleri piyano resitali ile başladı

Türk Telekom Prime, Kahve Konserleri’nin yeni döneminde klasik müzik tutkunlarını kültür sanatın kalbi Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) bir araya getiriyor. Türk Telekom Opera Salonu Alt Fuaye alanında düzenlenen Türk Telekom Prime Kahve Konserleri, 7 Aralık Cumartesi günü ünlü piyanist Gökhan Aybulus’un resitali ile başladı. Farklı tema ve repertuvarlarla her cumartesi müzikseverlere keyifli anlar yaşatan etkinlikler, 31 Mayıs 2025’e kadar devam edecek.

Haber Merkezi
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Türk Telekom Prime Kahve Konserleri piyano resitali ile başladı
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Türk Telekom teknoloji ile sanatı harmanladığı Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdiği kültür ve sanat etkinlikleri ile İstanbullulara keyifli deneyimler sunmaya devam ediyor. AKM’de cumartesi sabahlarının klasiği haline gelen Kahve Konserleri serisi, Türk Telekom Prime ana sponsorluğunda 7 Aralık Cumartesi günü ünlü piyanist Gökhan Aybulus’un resitali ile yeni sezonuna başladı.

Türk Telekom Prime Kahve Konserleri, yeni döneminde klasik müzik tutkunlarını farklı tema ve repertuvarlarla ağırlamaya devam ederken, solo resital projeleri ile müzik topluluklarına da yer verecek. Müzikseverler, cumartesi sabahları AKM Türk Telekom Opera Salonu Alt Fuaye alanında samimi bir atmosferde klasik müzik ile güne merhaba diyecek.

Prime avantajları Kahve Konserleri’nde

Türk Telekom'un avantajlarla dolu markası Prime, AKM'de düzenlenen Türk Telekom Prime Kahve Konserleri'nde Prime müşterilerine ayrıcalıklar sunuyor. Konserler boyunca Prime müşterileri, biletlerde %50 indirim ayrıcalığından faydalanabilecek. Etkinlik alanındaki kahve standında ise EspressoLab kahveleri tüm misafirler için ücretsiz olacak.  

Konserler 31 Mayıs’a kadar devam edecek

Türk Telekom, ana destekçisi olduğu ve kültür sanatın kalbinde yer alan AKM’de düzenlenen Türk Telekom Prime Kahve Konserleri ile sanatseverlere yeni bir deneyim sunuyor. Gökhan Aybulus'un, piyano resitali ile başlayan etkinlik serisinde açılışa özel müziğin farklı dönemlerinde tarihe iz bırakan Bach, Schumann, Schubert gibi dünyaca ünlü sanatçılarından seçkiler, dinleyicilere zarif bir yolculuk sundu. Sanatseverlerin cumartesi sabahlarını renklendiren Türk Telekom Prime Kahve Konserleri, 31 Mayıs’a kadar her cumartesi birbirinden değerleri sanatçıları, dinleyicilerle buluşturmaya devam edecek.

Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera Salonu Alt Fuaye alanında devam edecek olan Türk Telekom Prime Kahve Konserleri takvimi şu şekilde:

·    14 Aralık Cumartesi 11:00 – 3 Hisar Besteleri

·    21 Aralık Cumartesi 11:00 – Keman Piyano Resitali

·   28 Aralık Cumartesi 11:00 – Zamanın Sesi

·   4 Ocak Cumartesi 11:00 – New Year Concert

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