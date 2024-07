Türk Telekom Prime’lılar, aile tarifesiyle birçok indirimden yararlanıyor

Türk Telekom’un ayrıcalıklar sağlayan markası Prime, içeriği yeni marka ortaklıkları ve farklı ihtiyaçlara cevap veren tarifeleri ile ‎günden güne zenginleştirmeye devam ediyor. Ailece Prime Düşün Tarifeleri sayesinde aileler ve kendini aile gibi hisseden gruplar farklı tarife içeriği ihtiyaçlarını tek tarife ve fatura ile yönetilebilecekler. Tarifeye özel kurulan aile veya grupta fatura sahibi dışında en fazla 4 kişi belirli bir ücret karşılığında yer alabilecek.

Tarifelere yüzde 15 indirim tanımlanıyor

Ailece Prime ‎Düşün Tarife portföyünde yer alan Ailece Prime ‎Düşün 30GB, Ailece Prime ‎Düşün 50GB ve Ailece Prime ‎Düşün 100GB Tarifeleri 30GB, 50GB ve 100GB internet faydası içeriyor. ‎Tarifeler içerisinde 5000 dakika, ‎1000‎ SMS kullanım hakkı bulunurken, grup içi sınırsız konuşma hakkı da yer alıyor. Ailece Prime Düşün Tarifesi içerisinde ortak internet, dakika, SMS kullanımı, sınırsız Whatsapp mesajlaşması, Türk Telekom e-dergi gibi haklar da yer alıyor. Bunun yanı sıra tarifelere numara taşıma yolu ile gelen evde internet müşterilerine ve yeni hat tesisi yolu ile gelen müşterilere, tarifelerine taahhüt vermeleri durumunda ek %15 indirim avantajı veriliyor.

Türk Telekom Prime müşterileri çarşamba günleri Biletix’den 500 TL’ye kadar aldıkları tüm biletlerde %30 indirim, seçili AKM etkinliklerinde %50 indirimli bilet alma hakkı, Migros’ta 1000 TL ve üzeri alışverişte 200 Money hediye ile Türk Telekom Prime’lı olmanın ayrıcalığını hayatın her anında yaşıyor. Bunların yanı sıra Türk Telekom Prime’lılar İSPARK otoparklarında her ay ücretsiz 2 kez park hakkı ve Türkiye’deki tüm Espressolab mağazalarında her hafta bir hediye kahve ayrıcalığını da elde ediyor. Türk Telekom Prime’ın hayatın her anına dokunan benzersiz ayrıcalıkları “Ailece Prime Düşünenler”i bekliyor.