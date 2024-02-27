Turkcell’den Nokia ve Ericsson ile 6G için işbirliği

Turkcell, 6G’ye yönelik çalışmalarına hız verdi. Marka bu kapsamda Nokia ve Ericsson ile stratejik işbirliğine gitti. İşbirliği anlaşması kapsamında, iki şirket 6G alanındaki AR-GE çalışmalarına odaklanacak. 6G ağlarının yeteneklerini keşfetmenin yanı sıra bireyler, kurumlar ve endüstrilere yönelik yeni ve heyecan verici kullanım senaryolarının geliştirilmesi hedefleniyor.

Nokia ile geçekleştirilen işbirliğine ilişkin açıklamalarda bulunan Turkcell Genel Müdürü Koç, Turkcell açısından yapay zekanın, 5G, 6G, nesnelerin interneti (IoT), davranışların interneti (IoB), büyük veri ve bulut bilişim gibi kavramların sadece geleceğin değil aynı zamanda bugünü de temsil ettiğini söyledi.

Yenilikçi teknolojiler konusundaki tecrübe ve yetkinlikleriyle Türkiye'nin yanı sıra küresel arenada da öncü bir rol oynamaya devam ettiklerini belirten Koç, şunları kaydetti: "Bugün Nokia ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği, 6G alanındaki AR-GE çalışmalarımızı daha da hızlandıracak. Bu aynı zamanda, dijital dönüşüm stratejimiz açısından da önemli bir kilometre taşı olacak. Turkcell olarak yeni nesil iletişim teknolojilerine yatırım yaparak, bu konuda ülkemizin de söz sahibi olmasına katkılar sunma konusunda azimli ve kararlıyız. Bu anlaşma, Türkiye'yi şebeke teknolojisindeki küresel gelişmelerin ön saflarında tutacak ve yeni nesil teknolojilerin insanların yaşamlarını, ekonomiyi ve çevreyi iyileştirmek için nasıl kullanılacağının şekillendirilmesinde kilit bir rol oynayacak."

Nokia Avrupa Başkanı Werner ise Turkcell'in 6G yolculuğuna eşlik edecekleri ve birlikte inovasyon yapacakları için heyecanlı olduklarını dile getirerek, "Lider 5G teknolojimiz ve 5G-Advanced'a yönelik net stratejimiz ile 6G araştırmalarına öncülük ediyoruz. Turkcell ile birlikte, geleceğin iletişim standardını geliştirmeye devam edeceğiz. Bu çalışmaların içinde düşünen, hisseden ve hareket eden ağlar bulunacak ve Türkiye'de dijital dönüşümü ilerletmek için kullanım senaryolarını ortaklaşa geliştireceğiz." şeklinde konuştu.

Ericsson ile de işbirliğine gitti

Turkcell, Nokia’nın yanı sıra Ericsson ile 6G alanında işbirliği geçekleştirdi. Taraflar arasındaki anlaşma kapsamında, Ericsson'un 16 küresel araştırma merkezi arasında Orta Doğu ve Afrika Pazar Bölgesi'ndeki (MMEA) tek merkezi olan İstanbul'daki Ericsson Araştırma Merkezi, halihazırda Türkiye'nin 6G laboratuvarına sahip ilk ve tek operatörü Turkcell ile ikili araştırma girişimlerini teşvik edecek. Ulusal ve uluslararası fon destekli AR-GE projeleri konusunda işbirliği de güçlendirilecek. Anlaşma, gelişmekte olan teknolojiler hakkında önemli bilgilerin paylaşılmasını da içeriyor.

Ericsson ve Turkcell, Türkiye'nin ulusal teknoloji ekosisteminin ilerlemesinde kritik rol oynayarak, devrim niteliğindeki teknolojilerin gelişmesini ve inovasyonunu hızlandıracak. İki şirketin güvenlik, yapay zeka (AI), makine öğrenimi (ML) ile genel 6G vizyonu ve mimarisine odaklanması doğrultusunda geliştirilecekleri yenilikçi kullanım senaryolarına zemin hazırlanacak.

Globalde önemli adımlar hedefleniyor

Turkcell, TÜBİTAK 1515 Öncül AR-GE Laboratuvarları Destekleme Programı kapsamında desteklenerek geçen yıl faaliyete başlayan "Turkcell 6GEN Lab: Yapay Zeka ve 6G Laboratuvarı" projesi ile 6G şebekelerinin yapay zeka tabanlı otonom yetenekler ile geliştirilmesi konularına odaklanıyor.

Türkiye'deki Ericsson Araştırma Merkezi ise Ufuk 2020 ve Ufuk Avrupa programının temel bir parçası olarak, Avrupa Birliğinin araştırma ve inovasyon faaliyetlerini çeşitli projelere partner ve genel proje koordinatörü rolleri ile destekliyor.

Bu programların 6G amiral gemisi projeleri olan Hexa-X ve ve Hexa-X'in ikinci aşaması Hexa-X-II projelerinde de önemli bir rol oynuyor.

Ericsson Araştırma ve Turkcell, güçlerini birleştirerek 6G'nin küresel standardizasyonunu desteklemeyi, ulusal ve uluslararası telekomünikasyon alanında önemli adımlar atmayı hedefliyor.

6G ağları, geniş ölçekte kullanıma girdiğinde, insanların yaşama, öğrenme ve etkileşim kurma biçimlerinde köklü değişiklikler oluşturma potansiyeli taşıyor. Bu ağlar, sürükleyici, her yerde bulunan ve çok duyulu dijital deneyimleri mümkün kılacak yeni teknolojilere giden kapıyı açıyor.

“Bu alana yatırım yapmaya kararlıyız”

Konuya ilişkin açıklama yapan Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, "Dijital dönüşümünü tamamlamış, programlanabilir bir fiziksel dünyada hayati bir rol oynayacak 6G, bağlanabilirliği ve sürdürülebilirliği teşvik edecek. 6G teknolojisi, ciddi AR-GE yatırımları gerektiriyor. Turkcell olarak biz de bu alana yatırım yapmaya kararlıyız ve ülke olarak da bu yatırımların karşılığını alacağımıza gönülden inanıyoruz. Mevcut ekosistemleri ve 5G teknolojisinin gelişimini dikkate alarak, 6G'ye ilişkin bir yol haritası çizmek ve geleceğin yeni nesil ağlarında kilit önem taşıyacak teknolojik ilerlemeleri sağlamak için Ericsson ile çalışacağız." dedi.