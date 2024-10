Türkiye’de ilk ‘Altı Modüllü Uluslararası Baristalık Sertifikası’

Takip Et

Hem profesyonel baristalar hem de evde kahve yapmayı sevenler için değerli bir fırsat sunan bu eğitim, kahve sektöründeki standartları öğrenmek ve uygulamak isteyenler için büyük önem taşıyor. Altı aşamalı eğitim programının aşamaları ise; SCA INTRODUCTION TO COFFEE (Kahveye Giriş Eğitimi), SCA BARISTA SKILLS (Kahve Becerileri Eğitimi), SCA BREWİNG SKILLS (Demleme Eğitimi), SCA GREEN COFFEE SKILLS (Yeşil Çekirdek Eğitimi), SCA ROASTING SKILLS (Kahve Kavurma Eğitimi), SCA SENSORY SKILLS (Duyusal Beceriler Eğitimi)’den oluşuyor.

Arabica Coffee House’un sunduğu bu eğitimler, sektördeki kalite standartlarını artırmayı ve sürdürülebilir kahve üretimini desteklemeyi amaçlıyor. Ankara’da düzenlenen eğitim programları, altı ana modülden oluşuyor. Baristalığa olan ilginin her geçen gün arttığını vurgulayan Arabica Coffee House CEO’su Sertaç Yalçın, "Kahve çekirdeğinden fincana kadar her aşamada kalite standartlarını geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda Arabica Coffee House olarak, kahve sevgisini bir adım ileri taşımak ve kahve tutkunlarını gerçek birer kahve sanatçısı haline getirmek için SCA (Specialty Coffee Association) onaylı barista eğitimlerini sunuyoruz. SCA Barista Eğitimleri, kahve hazırlamanın sanatını ve bilimini keşfetmek isteyen herkes için mükemmel bir fırsat. Profesyonel eğitmenler tarafından verilen bu kurslar, kahve çekirdeklerinin nasıl seçileceğinden, mükemmel espresso çekimlerinin nasıl yapılacağına ve latte sanatının inceliklerine kadar her yönünü ele alıyor.

“Kahveye Giriş" modülünde kahvenin tarihçesi ve üretim süreçleri hakkında bilgi edinirken, "Barista Becerileri" modülünde espresso hazırlama ve süt köpürtme gibi pratik becerileri geliştiriyorlar. "Demleme Becerileri" modülü, farklı demleme yöntemlerini öğretirken, "Duyusal Beceriler" modülü kahvenin tat, koku ve dokusunu değerlendirme yeteneğini artırıyor. Son olarak, "Yeşil Kahve Becerileri" modülü, yeşil kahve çekirdeklerinin seçimi ve işlenmesi hakkında derinlemesine bilgi sağlıyor. SCA’nın tüm bu modülleri bir arada sadece markamız Arabica Coffee House’da veriyor olması da bizleri ayrıca gururlandırıyor” açıklamasında bulundu.