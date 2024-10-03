Odunpazarı Belediyesi Tekstil Üretim ve Tasarım Merkezi açıldı

ESKİŞEHİR

EMKO Sanayi Sitesi 75. Yıl Mahallesi Babaeski Sokakta bulunan Odunpazarı Belediyesi Tekstil Üretim ve Tasarım Merkezi açılışına, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP Eskişehir Milletvekilleri İbrahim Arslan, Jale Nur Süllü, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar, CHP Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Sibel Yeşildal, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, Eskişehir Lokantacılar Odası Başkanı Bahar Bilen, EMKO Başkanı Ahmet Yıldız, Teksan Sanayi Sitesi Başkanı Ramazan Karamanlı, Eskişehir Tornacılar ve Oto Tamirciler Odası Başkanı Adnan Karamanlı, Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Ece Sarar Özalp, Sarar Protokol Müdürü Alaattin Çoban ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış töreninde konuşan Başkan Kurt, “Göreve geldiğimiz 2014’ten bugüne kadar halkçı, toplumcu, sosyal demokrat ve kamucu belediyeciliği esas alarak çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Kadınları ve çocukları mutlu olan yaşanacak bir Odunpazarı inşa edeceğiz demiştik ve bu amaç doğrultusunda projelerimizi şekillendirdik. Bugün, Odunpazarı Anonim Şirketi’miz aracılığıyla açılışını gerçekleştirdiğimiz Tekstil Üretim ve Tasarım Merkezi’miz de, kamucu belediyeciliğin nasıl olacağına ilişkin vereceğimiz en güzel örneklerden bir tanesi olacak. Bu proje 2023’ün Şubat ayında başlamıştı ve adı Tekstil Atölyesi’ydi. Belediyemizin açtığı kurslarda eğitim alan kadınlar bu atölyede istihdam edildiler. On binlerce ürün ürettiler ve bu sayede belediyemiz milyonlarca lira tasarruf etti. Atölyemizde, Odunpazarı Belediyesi personelinin zorunlu kıyafetlerinin ve ihtiyacı olan diğer tekstil ürünlerinin yanında, Alpu, Seyitgazi, Mahmudiye, Çifteler ve Bilecik belediyelerinin de koruyucu iş kıyafetleri üretildi, üretiliyor” dedi.

“Kamuculuk üretim demektir”

Üretim kapasitesinin iki katına çıktığını belirten Kurt, “Bu kapsamda artık bir atölyeden değil, kapsamı genişlemiş bir Tekstil Üretim ve Tasarım Merkezi’nden bahsediyoruz. Bu proje, kamucu belediyeciliğin en güzel örneklerinden. Çünkü kamuculuk üretim demektir, kaynak yaratma demektir, tüketimi düzenleyebilme demektir. Bu projede, saydığım üç unsur da var. Aracıyı kaldırarak belediyemizin zorunlu kıyafetlerini çok daha ucuza burada üretiyoruz. Paydaş belediyelerimize de kıyafet üretmek suretiyle kaynak yaratıyoruz. Dolayısıyla tüketimi de en az maliyetle gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

“Kadınları çalışma hayatına kazandırıyoruz”

Sivil toplum kuruluşları, kent konseyi, mahalle meclisleri ve muhtarlardan alınan öneriler doğrultusunda böyle bir projeye imza attıklarını sözlerine ekleyen Kazım Kurt, “İşte bu, gerçek bir katılımcı belediyecilik örneğidir. Öte yandan kadınlara eğitim vermek suretiyle onları çalışma hayatına kazandırmak, üretim sürecine dahil etmek, ekonomik bağımsızlıklarını ellerine almalarını sağlamak ve paydaş belediyelerimizin ucuz ve kaliteli ürünlere erişebilmelerine imkan tanımak, birlik içerisinde dayanışma ruhunun net göstergesidir. Özetle, belediyemiz tarafından hayata geçirilen Tekstil Üretim ve Tasarım Merkezi projemiz, kamucu belediyeciliğin en temel unsurları olan üretim, kaynak yaratma, tüketimi düzenleme, demokratik katılımcılık ve dayanışmayı içinde barındıran bir proje” ifadelerini kullandı.

CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan ise açılışta yaptığı konuşmasında, “Kazım Kurt ve Odunpazarı Belediyesi dediğimiz zaman 2014 yılından bu yana bir bütünlük içerisinde değerlendirmeleri yapmazsak eksik kalır ve haksızlık olur. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu merkezde üretim ve istihdam olacak. İstihdamın alt başlığı olarak kadın istihdamı olacak, tasarruf olacak, kamu kaynaklarını verimli kullanma ve hesap verilebilirlik olacak. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt göreve geldiğinden bu yana yaptığı bütün işlerde tasarruf yaptı” dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ise “ Bugün burada çok değerli bir tesisin açılışını gerçekleştiriyoruz. Ülkemizde yoksulluk giderek derinleşiyor. Ekonomik kriz ağırlaşıyor ve özelliklede kadın yoksulluğu çok artıyor. Kadın yoksulluğunun bu denli arttığı bir dönemde Odunpazarı Belediyemizin açtığı bu tesis son derece anlamlı bir tesis bu nedenle Odunpazarı Belediye Başkanımız Kazım Kurt’u kutluyorum. Özellikle birileri har vurup harman savurupta belediyelerimizin boğazına kamu tasarrufu tedbirleri ile çökerken böylesi tesisleri işbirliği ile açmaları çok değerli” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Kurt ve programa katılan protokol üyeleri tarafından kurdele kesimi gerçekleştirildi. Kurdele kesiminin ardından Başkan Kurt ve davetliler Odunpazarı Belediyesi Tekstil Üretim ve Tasarım Merkezi’ni gezdi.