TKYD Başkanı Saka: Şirketlerimizin yönetim felsefesini geliştirmeli

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) tarafından, Garanti BBVA ve EKONOMİ Gazetesi iş birliğiyle, Konya Sanayi Odası (KSO) ev sahipliğinde düzenlenen ‘Anadolu Panelleri’ programında ’Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları’ semineri yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Programa, KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar ile çok sayıda iş insanı katıldı.

“Kurumsallaşma kavramı hakim olmalı”

Panelin açılış konuşmasında Konya’nın sanayi gücüne vurgu yapan KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, şehrin 12 organize sanayi bölgesi, 120’den fazla sanayi sitesi ve farklı sektörlerde üretim yapan yüzlerce işletmesiyle Türkiye’nin öncü sanayi merkezlerinden biri olduğunu belirterek, “Aile şirketlerimizde sürdürülebilirliği sağlamak için kurumsallaşma ve aile anayasası gibi kavramların daha hakim olması gerektiği bir dönemin içerisindeyiz. Şirketleri dedelerimiz, babalarımız kurmuş ve büyütmüş olabilir. Fakat bu şirketler artık ülkemizin milli değerleri haline gelmiştir. Hepimiz bu sorumlulukla hareket etmeli, kurumsal yönetim anlamında gereken tüm adımları atmalıyız. Sürdürülebilir olmayan ve kapanan sadece bir şirket değil ülkemizin bir değeridir. Üretimi destekleyen ve sürdürülebilir kılan tüm yapıların canlı tutulması gerekmektedir” şeklinde konuştu.

“Amacımız güçlü şirketler yaratmak”

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya ise yaptığı konuşmada “KOBİ’lerin oluşturduğu gelişmekte olan bir ekonomiyiz. Bu şirketlerimiz istihdamla ve ihracatla ülkemiz ekonomisini ayakta tutuyor. Maalesef araştırmalar aile şirketlerimizin ortalama ömrünü 25-30 yıl arasında gösteriyor. Büyümeyi sürdürürken şirketi kuşaktan kuşağa aktarmak için daha profesyonel ve kurumsal bir yapı şart. Amacımız imkanlarımızı kullanarak daha güçlü ve uzun ömürlü şirketler yaratmak üzere adımlar atmak” dedi.

“Şirketlerimizin yönetim felsefemizin gelişmesi gerekiyor”

Kurumsal yönetim konusu hayatımızın önemli bir parçası olduğunu vurgulayan TKYD Başkanı Tamer Saka, “İçinde bulunduğumuz değişim ve belirsizlik sürecinde geçmiş bilgilerimiz geleceği açıklamakta yetersiz kalmaya başladı. Artık birbiriyle ilişkili çok karmaşık problemlerle karşı karşıyayız. Bugün teknolojinin iş hayatına etkisini, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik konularını konuşuyoruz. Bütün bu değişimler bizlerin alışık olduğumuz iş yama şekillerini geçersiz kılıyor. Bu sebeple şirketlerimizin başarılı olabilmesi için mutlaka yönetim felsefesini geliştirmesi lazım. Değişen ortamı doğru okuyarak, kendimize yeni pozisyonlar belirleyerek hep beraber başarılı olalım” diye konuştu.

“İşin merkezine aile konulmamalı”

Konuşmaların ardından ‘Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları’ seminerine geçildi. Seminerin Moderatörlüğünü Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar yapı.

Seminer konuşmacılarından TKYD Başkanı Tamer Saka, “Ana hedefimiz şirketlerimizle ailelilerimizi ayrıştırmak olmalı. Varlıklarımızı yönetiyoruz ama işimizi de yönetmemiz lazım. Biz iş için aile planlaması değil aile için iş planlaması yapıyoruz. Aileyi işin merkezine koymak yapılan en büyük hata” şeklinde konuştu.

“Şirketler kurumsallaşmayı başaramazsa batar”

Yıldız Pul Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Acar ise aile şirketi temsilcisi olarak Konya özelinde yaptığı konuşmasında, “Kurumsallaşma şirketlerimizde önemli. İnsanlar ölür, şirketler batar. Bu anlamda aile şirketleri çok çabuk büyüyen ama aynı hızla da yok olan şirketlerden. Şirketler doğru yönetilmediğinde ve kurumsallaşmayı başaramadığında batar” dedi.

“Yapısal dönüşümleri yapmamız lazım”

Seminer konuşmacılarından Garanti BBVA KOBİ Bankacılığı Pazarlama Direktörü Nurdan Tunay Günaylı, kurumsallaşmanın şirketlerin kaynak kullanımında bir değer oluşturduğunu belirterek kurumsal şirketlerin güven unsuruyla büyümeye katkı sağladığını söyledi. Konuşmacılardan İstanbul Ekonomi Araştırma Yönetici Ortağı ve TKYD Ekonomi Danışmanı Can Selçuki ise yapısal dönüşümlerin gerçekleştirilerek ekonominin daha az dışa bağımlı hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.