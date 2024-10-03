Kocaeli Sanayi Odası Sürdürülebilir Performans Ödülleri için başvurular başladı

SABİHA TOPRAK / KOCAELİ

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) tarafından düzenlenmekte olan “Sürdürülebilir Performans Ödülleri” hakkında bilgi veren Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Organizasyonumuzun amacı; sürdürülebilir kalkınma araçları çerçevesinde; finansal faktörler kadar çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim faktörlerini de çalışmalarına başarıyla entegre edebilen firmalarımızı teşvik etmek ve sanayide sürdürülebilir bilincinin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmaktır” ifadesini kullandı.

Ödüller 7 ana kriterde değerlendirilecek

Zeytinoğlu, şu açıklamaları yaptı: “Son başvurunun 18 Ekim’e kadar yapılabileceği bu çalışmaya başvuran firmalar; Finansal ve Operasyonel Performans ile Sürdürülebilir başlıkları altında; Finansal Performans, Dış Ticaret, Operasyonel Verimlilik, İnsan Kaynakları ve İstihdam, ESG (çevresel, sosyal, yönetişim), Dijitalleşme, Ar-Ge ve İnovasyon olmak üzere 7 ana kriterde değerlendirilecekler” dedi.

“Ödül alan firmalara İZAYDAŞ tarafından özel indirimler yapılacak”

KSO Başkanı Zeytinoğlu, “Organizasyonun çözüm ortakları; PwC Türkiye, İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV), Major Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri, UNDP Türkiye, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), MEXT Teknoloji Merkezi, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Veribis, Doğu Marmara ABİGEM A.Ş, Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi, BloombergHT’dir” dedi. Zeytinoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü, “Bu çalışmaya başvuran firmalarımız hem rekabetçi sürdürülebilir yetkinliklerini gözden geçirme hem de marka itibarını arttırma fırsatı yakalayacaklardır. Ödül almaya hak kazanan firmalarımıza; atık bertarafı konusunda bir yıl boyunca İZAYDAŞ tarafından özel indirimler yapılacaktır. Ayrıca, tüm katılımcı firmalarımıza PwC Türkiye ve Doğu Marmara ABİGEM A.Ş. işbirliği ile hazırlanan Geri Bildirim Raporları gönderilecektir. Firmalar bu rapor ile iyileştirmeye açık alanlarını görebilecekler ve eksikliklerini giderme imkânı bulabileceklerdir” şeklinde konuştu.