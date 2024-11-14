  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Türkiye’de ilk kez gerçekleşecek Sky Adventure Motosiklet Yarışı’nda Aprilia Fırtınası!
Takip Et

Türkiye’de ilk kez gerçekleşecek Sky Adventure Motosiklet Yarışı’nda Aprilia Fırtınası!

Türkiye’nin ilk “Adventure Motosiklet Yarışı” olan Sky Adventure Antalya Kemer’de 15-17 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. 600 cc ve üstü çift silindir motosiklet pilotlarına, Batı Toros Dağları’nın eşsiz coğrafyasında benzersiz bir yarış deneyimi sunmaya hazırlanıyor. “Sea to Sky” serisinin ilk yarış müsabakası “Sky Adventure”, günde 100 kilometrenin üzerinde geçiş ve test etaplarından oluşuyor. Yarışın yer alacağı coğrafya açısından dünyada ilkler arasında yer alan Sky Adventure’da motosiklet dünyasının birçok deneyimli pilotu yarışacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye’de ilk kez gerçekleşecek Sky Adventure Motosiklet Yarışı’nda Aprilia Fırtınası!
Takip Et

Türkiye’de her geçen gün motosiklet kullanıcılarının sayısı artıyor. Buradaki artışa paralel olarak motosiklet pazarı da genişliyor. Bu yükseliş trendleri de yarış organizasyonlarını da beraberinde getiriyor. Türkiye’nin macera tutkunlarını buluşturan “Adventure Motosiklet Enduro Yarış” etkinliği Sky Adventure, birbirinden heyecanlı motosiklet yarışlarına ev sahipliği yapacak.

Sky Adventure’a katılan 7 başarılı pilotun tercihi Aprilia Tuareg modellerinden oluşuyor

Sky Adventure, ülkemizin önemli turizm rotaları arasında yer alan Antalya Kemer ile Ovacık arasında koşulacak. Ardından pilotlar, Ovacık, Katranbaşı, Beydağı gibi Batı Toros Bölgesi’nin en çetin lokasyon ve rotalarında mücadele edecek. Yarışın magazin startı ise 16 Kasım Cumartesi sabah 09.45’te Kemer Şehir Merkezi’nde gerçekleşecek. Yarış konsepti ve parkurların coğrafyası kadar yarışta kullanılan motosiklet markaları da dikkat çekiyor. Sky Adventure’a katılan 7 başarılı pilotun tercihi Aprilia Tuareg modellerinden oluşuyor. Bu da, İtalyan motosiklet markası Aprilia’nın 1977’ten bu yana genlerinde taşıdığı yarışçı ruhunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Henley & Partners, Nauru Ekonomi ve İklim Dayanıklılığı Vatandaşlık Programı'nı COP 29’da duyurduŞirket Haberleri
AMAC Aerospace’ten Türkiye'ye 100 milyon dolarlık yeni yatırımAMAC Aerospace’ten Türkiye'ye 100 milyon dolarlık yeni yatırımŞirket Haberleri

 

Şirket Haberleri
Medlog, yeni demiryolu yatırımlarını 2025’te hayata geçirecek
Medlog, yeni demiryolu yatırımlarını 2025’te hayata geçirecek
Lucien Arkas, iş hayatının 60. yılını kutladı
Lucien Arkas, iş hayatının 60. yılını kutladı
Daikin Türkiye’de çift haneli büyüyecek
Daikin Türkiye’de çift haneli büyüyecek
Henley & Partners, Nauru Ekonomi ve İklim Dayanıklılığı Vatandaşlık Programı'nı COP 29’da duyurdu
Henley & Partners, Nauru Ekonomi ve İklim Dayanıklılığı Vatandaşlık Programı'nı COP 29’da duyurdu
GATHİB ve INDITEX, tekstil sektöründe sürdürülebilirlik için buluştu
GATHİB ve INDITEX, tekstil sektöründe sürdürülebilirlik için buluştu
n11, Influencer Programı’nı hayata geçirdi
n11, Influencer Programı’nı hayata geçirdi