Türkiye’de ilk kez gerçekleşecek Sky Adventure Motosiklet Yarışı’nda Aprilia Fırtınası!

Türkiye’de her geçen gün motosiklet kullanıcılarının sayısı artıyor. Buradaki artışa paralel olarak motosiklet pazarı da genişliyor. Bu yükseliş trendleri de yarış organizasyonlarını da beraberinde getiriyor. Türkiye’nin macera tutkunlarını buluşturan “Adventure Motosiklet Enduro Yarış” etkinliği Sky Adventure, birbirinden heyecanlı motosiklet yarışlarına ev sahipliği yapacak.

Sky Adventure’a katılan 7 başarılı pilotun tercihi Aprilia Tuareg modellerinden oluşuyor

Sky Adventure, ülkemizin önemli turizm rotaları arasında yer alan Antalya Kemer ile Ovacık arasında koşulacak. Ardından pilotlar, Ovacık, Katranbaşı, Beydağı gibi Batı Toros Bölgesi’nin en çetin lokasyon ve rotalarında mücadele edecek. Yarışın magazin startı ise 16 Kasım Cumartesi sabah 09.45’te Kemer Şehir Merkezi’nde gerçekleşecek. Yarış konsepti ve parkurların coğrafyası kadar yarışta kullanılan motosiklet markaları da dikkat çekiyor. Sky Adventure’a katılan 7 başarılı pilotun tercihi Aprilia Tuareg modellerinden oluşuyor. Bu da, İtalyan motosiklet markası Aprilia’nın 1977’ten bu yana genlerinde taşıdığı yarışçı ruhunu bir kez daha gözler önüne seriyor.