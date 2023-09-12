Türkiye’nin en etkin 50 İnsan Kaynakları Direktörü belirlendi

Dünyanın iletişim anlamında her geçen gün daha da küçülmesi ve bunun yanında teknolojinin gelişmesi, nitelikli iş gücüne olan ihtiyacın daha da artmasına neden oldu.

Şirketler, dünya üzerindeki organizasyonlarını yönetmek için yeni elemanlara ihtiyaç duyarken, insan kaynakları birimlerinin rolü daha da artıyor.

Bu doğrultuda, DataExpert iş birliğinde BMI tarafından yürütülen bir araştırma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada, Türkiye’nin en etkin 50 CHRO’su (Chief Human Resources Officer) yani İnsan Kaynakları Direktörleri belirlendi.

Türkiye’nin en etkin 50 CHRO’su

Abdulkerim Çay – Türk Hava Yolları/İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Alper Tokalp – Hayat/Global İnsan Kaynakları Direktörü

Aslı Kunur – Siemens Türkiye/İnsan ve Organizasyon Direktörü

Ayça Kaşıkcı – BSH Ev Aletleri/Gelişen Pazarlar Bölgesi İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı

Aylin Yazgan İyicik – Fiba Grubu/İnsan Kaynakları Direktörü

Bahattin Aydın – Yıldız Holding/İnsan ve İş Destek Başkanı

Banu Artüz – Anadolu Efes/Grup İnsan Kaynakları Direktörü

Banu Cengiz – Beymen Grup/CHRO

Başak Çalıkoğlu Akyol – Ford Otosan/İnsan Kaynakları ve Dönüşüm Lideri

Berna Tuncel – Yapı Merkezi Holding/İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim GMY

Berna Yener Aksu – P&G/Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya YK Üyesi ve İK’dan Sorumlu Kıdemli Direktör

Burcu Yüksel Kocagöz – Petrol Ofisi Grubu/CHRO

Can Örüng – OYAK/İK Grup Başkanı

Cenk Akıncılar – QNB Finansbank/İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı

Deniz Daver – Abdi İbrahim/İnsan ve Kültür Grup Başkanı

Duygu Erzurumlu Cengiz – Akkök Holding/CHRO

Emirhan Karayay – Aydem Holding/İnsan Kaynakları Grup Direktörü

Eray Karaduman – Kordsa/İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim GMY

Erhan Özel – Temsa/İnsan Kaynakları & Bilgi Teknolojileri & Sürdürülebilirlik GMY

Eriş Aslan – Koçtaş/İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri GMY

Erkan Güngör – Ak Gıda-İçim Süt/İnsan Kaynakları Direktörü

Esra Beyzadeoğlu – Hepsiburada/CHRO

Evrim Bayam – Orhan Holding/İnsan ve Kurumsal Gelişim Başkan Yardımcısı / İcra Kurulu Üyesi

Eylem Özgür – Eczacıbaşı Topluluğu/İnsan Kaynakları Grup Başkanı

Gökçen Aslan Özşar – Banvit-BRF/İnsan Kaynakları Direktörü

Prof. Dr. Hakan Karataş – TC Cumhurbaşkanlığı SSB/Kurumsal Gelişim ve Değerler Başkan Yrd.

Hakan Öker – TAV Havalimanları Holding/İnsan Kaynakları Grup Başkanı

Murat Tolga Görgülü – OYAK Renault/İnsan Kaynakları & Etik ve Uyum Direktörü

Nazire Ulusoy – IC Holding/CHRO

Nazlı Tlabar Güler – Vodafone Türkiye/İnsan Kaynaklarından Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı

Nihan Alhan – Borusan Mannesmann/İnsan ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı, İcra Kurulu Üyesi

Nursel Ölmez Ateş – Borusan Holding/İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı

Olcay Yılmaz Nomak – Migros Grubu/İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri GMY

Osman Ünal – Yıldırım Holding/CHRO

Ozan Gürsoy – Türkiye İş Bankası/Genel Müdür Yardımcısı

Önder Korkmaz – TÜPRAŞ/CHRO

Özden Önaldı – Yapı Kredi/İnsan Kaynakları Organizasyon ve İç Hizmetler Yönetimi GMY

Pınar Yamaner – Alarko Holding/İnsan ve Organizasyon Grup Başkanı

Seda Erdem Yılmaz – Ata Grubu Teknoloji Şirketleri/CHRO

Selda Seçkinler Oba – Kale Holding/İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı

Semra Ergin – Samsung Türkiye/İnsan Kaynakları Direktörü

Şenay Yalıç – Vaillant Group Türkiye/İK Direktörü

Şengül Arslan – Şişecam/İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı

Şennur Kuru – Kibar Holding/İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı

Toygan Pulat – Arçelik/İnsan Kaynaklarından Sorumlu GMY

Tuba Albayrak – Karaca Grup/İnsan Kaynakları Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi

Umut Günal – Koç Holding/İK Direktörü

Ülfet Baykent Uysal – Mey Diageo/İnsan Kaynakları Direktörü

Yakup Aydilek – Enerjisa Enerji/İnsan ve Kültür Bölüm Başkanı

Yeşim Çokeker – DeFacto/CHRO