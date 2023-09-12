Türkiye’nin en etkin 50 İnsan Kaynakları Direktörü belirlendi
DataExpert iş birliği ile BMI tarafından yapılan araştırmada Türkiye’nin en etkin 50 İnsan Kaynakları Direktörü belli oldu.
Dünyanın iletişim anlamında her geçen gün daha da küçülmesi ve bunun yanında teknolojinin gelişmesi, nitelikli iş gücüne olan ihtiyacın daha da artmasına neden oldu.
Şirketler, dünya üzerindeki organizasyonlarını yönetmek için yeni elemanlara ihtiyaç duyarken, insan kaynakları birimlerinin rolü daha da artıyor.
Bu doğrultuda, DataExpert iş birliğinde BMI tarafından yürütülen bir araştırma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada, Türkiye’nin en etkin 50 CHRO’su (Chief Human Resources Officer) yani İnsan Kaynakları Direktörleri belirlendi.
Türkiye’nin en etkin 50 CHRO’su
Abdulkerim Çay – Türk Hava Yolları/İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Alper Tokalp – Hayat/Global İnsan Kaynakları Direktörü
Aslı Kunur – Siemens Türkiye/İnsan ve Organizasyon Direktörü
Ayça Kaşıkcı – BSH Ev Aletleri/Gelişen Pazarlar Bölgesi İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı
Aylin Yazgan İyicik – Fiba Grubu/İnsan Kaynakları Direktörü
Bahattin Aydın – Yıldız Holding/İnsan ve İş Destek Başkanı
Banu Artüz – Anadolu Efes/Grup İnsan Kaynakları Direktörü
Banu Cengiz – Beymen Grup/CHRO
Başak Çalıkoğlu Akyol – Ford Otosan/İnsan Kaynakları ve Dönüşüm Lideri
Berna Tuncel – Yapı Merkezi Holding/İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim GMY
Berna Yener Aksu – P&G/Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya YK Üyesi ve İK’dan Sorumlu Kıdemli Direktör
Burcu Yüksel Kocagöz – Petrol Ofisi Grubu/CHRO
Can Örüng – OYAK/İK Grup Başkanı
Cenk Akıncılar – QNB Finansbank/İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı
Deniz Daver – Abdi İbrahim/İnsan ve Kültür Grup Başkanı
Duygu Erzurumlu Cengiz – Akkök Holding/CHRO
Emirhan Karayay – Aydem Holding/İnsan Kaynakları Grup Direktörü
Eray Karaduman – Kordsa/İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim GMY
Erhan Özel – Temsa/İnsan Kaynakları & Bilgi Teknolojileri & Sürdürülebilirlik GMY
Eriş Aslan – Koçtaş/İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri GMY
Erkan Güngör – Ak Gıda-İçim Süt/İnsan Kaynakları Direktörü
Esra Beyzadeoğlu – Hepsiburada/CHRO
Evrim Bayam – Orhan Holding/İnsan ve Kurumsal Gelişim Başkan Yardımcısı / İcra Kurulu Üyesi
Eylem Özgür – Eczacıbaşı Topluluğu/İnsan Kaynakları Grup Başkanı
Gökçen Aslan Özşar – Banvit-BRF/İnsan Kaynakları Direktörü
Prof. Dr. Hakan Karataş – TC Cumhurbaşkanlığı SSB/Kurumsal Gelişim ve Değerler Başkan Yrd.
Hakan Öker – TAV Havalimanları Holding/İnsan Kaynakları Grup Başkanı
Murat Tolga Görgülü – OYAK Renault/İnsan Kaynakları & Etik ve Uyum Direktörü
Nazire Ulusoy – IC Holding/CHRO
Nazlı Tlabar Güler – Vodafone Türkiye/İnsan Kaynaklarından Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı
Nihan Alhan – Borusan Mannesmann/İnsan ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı, İcra Kurulu Üyesi
Nursel Ölmez Ateş – Borusan Holding/İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı
Olcay Yılmaz Nomak – Migros Grubu/İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri GMY
Osman Ünal – Yıldırım Holding/CHRO
Ozan Gürsoy – Türkiye İş Bankası/Genel Müdür Yardımcısı
Önder Korkmaz – TÜPRAŞ/CHRO
Özden Önaldı – Yapı Kredi/İnsan Kaynakları Organizasyon ve İç Hizmetler Yönetimi GMY
Pınar Yamaner – Alarko Holding/İnsan ve Organizasyon Grup Başkanı
Seda Erdem Yılmaz – Ata Grubu Teknoloji Şirketleri/CHRO
Selda Seçkinler Oba – Kale Holding/İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı
Semra Ergin – Samsung Türkiye/İnsan Kaynakları Direktörü
Şenay Yalıç – Vaillant Group Türkiye/İK Direktörü
Şengül Arslan – Şişecam/İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı
Şennur Kuru – Kibar Holding/İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı
Toygan Pulat – Arçelik/İnsan Kaynaklarından Sorumlu GMY
Tuba Albayrak – Karaca Grup/İnsan Kaynakları Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi
Umut Günal – Koç Holding/İK Direktörü
Ülfet Baykent Uysal – Mey Diageo/İnsan Kaynakları Direktörü
Yakup Aydilek – Enerjisa Enerji/İnsan ve Kültür Bölüm Başkanı
Yeşim Çokeker – DeFacto/CHRO