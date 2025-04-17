Türkiye’nin önde gelen tekstil devi konkordato ilan etti!

Avrupa’ya milyonlarca tekstil ürünü ihraç eden CBF Tekstil, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Tokat’ın Niksar ilçesinde merkezi bulunan ve yaklaşık 10 yıldır faaliyet gösteren firma, 400 kişilik istihdamı ve yüksek ihracat kapasitesiyle Türkiye’nin önde gelen tekstil üreticilerinden biri olarak biliniyordu.

Başta Avrupa pazarı olmak üzere geniş bir müşteri ağına üretim sağlıyordu

Şirketin kurucuları Claudia Canstanze Brandt Fadıloğlu ve Burak Fadıloğlu’nun yönetiminde büyüyen CBF Tekstil, başta Avrupa pazarı olmak üzere geniş bir müşteri ağına üretim sağlıyordu. Ancak son dönemde yaşanan ekonomik daralma, döviz kuru dalgalanmaları ve küresel taleplerdeki düşüş firmanın finansal yapısını olumsuz etkiledi.

Konkordato davasının duruşma tarihi 8 Mayıs 2025

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; CBF Tekstil, üç ay önce konkordato talebinde bulundu. Süreç kapsamında Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından şirkete üç kişilik konkordato komiser heyeti atandı. 13 Nisan 2025 itibarıyla konkordato süresi bir ay daha uzatıldı. Mahkeme, konkordato davasının duruşma tarihini 8 Mayıs 2025 olarak belirledi.