TV+ etkileyici içerikleriyle yaza hazır!

Takip Et

Türkiye’nin süper içerik platformu TV+, birbirinden etkileyici dizi ve filmleri izleyicilerin beğenisine sunuyor. İşte TV+’ın geniş dizi ve film kütüphanesineHaziran ayında eklenenler:

The Seed of a Sacred Fig: Cesur bir hikâye

TV+, izleyicilerini The Seed of a Sacred Fig ile büyüleyici bir yolculuğa çıkmaya davet ediyor. 2024 yapımı bu etkileyici politik dram, İranlı usta yönetmen Mohammad Rasoulof’un imzasını taşıyor, ilk kez ve sadece TV+’ta izleyiciyle buluşuyor! Kani Kusruti ile Divya Prabha’nın muhteşem performanslarıyla hayat bulan film, Tahran’da geçen duygu dolu bir aile hikâyesini gözler önüne seriyor. Devrim Mahkemesi’nde göreve yeni başlayan hâkim İman, ülke çapındaki siyasi protestolar ve kaybolan silahının gölgesinde paranoyaya kapılıyor. Bu durum, eşi Najmeh ve kızları Rezvan ile Sana’ya olan güvenini sarsarken, aile bağlarını derinden etkiliyor.

İran’daki baskıcı rejime meydan okuyarak gizlice çekilen bu cesur yapım, 2024 Cannes Film Festivali’nde 12 dakika boyunca ayakta alkışlandı ve Jüri Özel Ödülü, FIPRESCI Ödülü, Ekümenik Jüri Ödülü, François Chalais Ödülü ile AFCAE Sanat Sinemaları Ödülü’nün kazananı oldu. Üstelik Almanya adına 2025 Oscar’larında En İyi Uluslararası Film adayı oldu, National Board of Review tarafından 2024’ün En İyi Uluslararası Filmi seçildi ve Altın Küre, BAFTA, César ile Avrupa Film Ödülleri’nde adaylıklarla taçlandı.

All We Imagine As Light: Kadın dayanışmasının büyüsü

TV+, All We Imagine As Light ile Mumbai’nin kalbine unutulmaz bir yolculuk sunuyor! 2024 yapımı bu etkileyici dram, İranlı yönetmen Mohammad Rasoulof imzasıyla TV+’ta izleyiciyle buluşuyor. Soheila Golestani ile Missagh Zareh’in beğeni toplayan performanslarıyla dikkat çeken film, Mumbai’nin kaotik sokaklarında yollarını çizen üç kadının öyküsünü anlatıyor. Kadın dayanışması, bireysel hayaller ve şehrin ritmi, bu duygu dolu hikâyede bir araya geliyor. 2024 Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye için yarışan yapım, festivalin en prestijli ikinci ödülü Grand Prix’yi kazanarak Hindistan sinemasında önemli bir yer edindi. Ayrıca 2025 Altın Küre Ödülleri’nde En İyi Yabancı Dilde Film ve En İyi Yönetmen (Payal Kapadia) kategorilerinde adaylıklarıyla da adından söz ettirdi. Bu ilham verici film, haziran ayında ilk kez ve sadece TV+’ta.

A Bloody Lucky Day: Aksiyon ve gerilim tutkunları ekran başına!

İlk kez ve sadece TV+’ta yayınlanacakA Bloody Lucky Day, bu yaz çok konuşulacak yapımlardan biri olmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Pil Gam-Sung’un yaptığı dizinin oyuncu kadrosundaLee Sung-min, Yoo Yeon-seok ve Lee Jeong-eun gibi isimler yer alıyor.A Bloody Lucky Day, sıradan bir taksi şoförü olan Oh Taek’in (Lee Sung-min), bir yolcuyu Mokpo'ya götürmesi için yüksek bir ücret teklifi alması ve teklifi kabul etmesi ardından da yolcusunun bir seri katil olduğunu anlamasıyla gelişen olayları aksiyon-gerilim tutkunları için ekranlara taşıyor.

TV+’tan çok özel bir yaz kampanyası

TV+ aynı zamanda yaza çok özel bir kampanyayla da giriş yapıyor. TV+ paketi olmayan tüm kullanıcılar için geçerli olacak bu kampanya ile TV+’ın zengin içerik kütüphanesi ve kullanıcı dostu birçok özelliği avantajlı fiyatlarla satışa sunuluyor.2 Haziran’da başlayan kampanya dönemi boyunca aylık paket 129,99TL’den, yıllık paket ise aylık 79,99 TL’den kullanıcılar ile buluşuyor.

TV+ ekranlarında, birbirinden güçlü dizi ve filmlerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi seçili maçları, İngiltere FA Cup, Eurolig, NBA, İtalya Serie A, tenis turnuvaları, MotoGP ve olimpiyatlar gibi sporun her dalından dev organizasyonlar yer alıyor.

Ayrıca TV+ kullanıcıları, geri al-izle ve tek abonelikle 4 ayrı ekrandan izleme özelliklerini de kullanabiliyor. İzleyiciler, içerik izlemedikleri anlarda Shots alanında eğlencenin tadını çıkarırken 24 saat kayıt ve indir-izle ise en çok dikkat çeken fonksiyonlar arasında bulunuyor.

Tüm bunlara ek olarak, 150’ye yakın canlı TV kanalı, tabii’nin seçili orijinal içerikleri ile tabii TV kanalı, BluTV Play 1 ve Play 2 kanalları ile VOD’leri, aileler ve çocuklar için güvenli animasyonlar da TV+’ta öne çıkıyor.