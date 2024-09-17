ÜNLÜ&Co, Euromoney tarafından Türkiye’nin en iyi menkul değerleme şirketi seçildi

Türkiye’de finans sektörüne 28 yıldır öncülük eden ÜNLÜ&Co’nun grup şirketlerinden Ünlü Menkul Değerler, dünyanın finans alanındaki saygın yayıncılarından Euromoney tarafından bu yıl 8’inci kez düzenlenen 2024 Euromoney Securities Houses Awards’da, “Best Securities House in Türkiye - Türkiye’nin En İyi Menkul Değerler Şirketi” seçilerek Türkiye’de bu ödülü alan ilk kurum oldu. Finans dünyası için küresel bir ölçüt oluşturan ödül programında Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Amerika kıtalarındaki menkul değerler sektöründe öne çıkan kurumlar ödüllendiriliyor.

"Ülke ekonomisi için değer yaratmaktan dolayı gururluyuz"

Türkiye’nin en iyi menkul değerler şirketi olarak seçilmekten mutluluk duyduklarını ifade eden ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mahmut L. Ünlü şu mesajları paylaştı:

“ÜNLÜ & Co olarak küresel piyasalarla Türkiye arasında köprü rolü üstlenmekten ve ülke ekonomisi için değer yaratmaktan dolayı gururluyuz. Sermaye piyasaları geliştikçe, menkul değerler şirketlerinin rolü giderek daha önemli bir hale geliyor. Bu çerçevede Euromoney’nin gazeteci ve analistlerden oluşan kıymetli jürisinin bizi bu ödüle layık görmesi hepimiz için gurur ve motivasyon kaynağı. Halka arz, finansal ihraç, birleşme ve satın alma pazarında finansal danışmanlığını üstlendiğimiz çok sayıda başarılı işlemin sonucu olan bu ödül, alanında uzman ekibimizle sağlam temellere oturttuğumuz başarılarımızın önemli bir göstergesi. 28 yılı aşkın süredir Türkiye’nin lider yatırım kuruluşu olarak girişimci ruhumuz, yerel ve uluslararası piyasalardaki deneyimimizle kurumsal ve bireysel tüm müşterilerimiz için değer yaratıyoruz. Gelecekte de aynı anlayışla bu başarıyı devam ettireceğiz.”