Ünver Group tedarikçi değil ‘işbirlikçi’ olacak

ALİ ŞAHİN/BURSA

İhracatın lokomotif sektörü otomotiv endüstrisinde, şehir ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak yatırımlarla yoluna devam eden Ünver Group’un stratejik planlama toplantısında ilk olarak 2020-2021 ve 2022 yılı değerlendirmesi yapıldı. Toplantının başında Fabrika Müdürü Dilara Korgavuş Sönmez, geçen 3 yıllık döneme ilişkin detaylı bir değerlendirme sunumu gerçekleştirdi. Pandemi süreci ve ardından yaşanan gelişmelerle olağanüstü bir dönemi geride bıraktıklarını belirten Sönmez, “Geçtiğimiz bu 3 yıllık zorlu süreçten makine parkurundan, dijitalleşmeye, Ar-Ge’den yeni fabrika tesisine kadar yatırımlarımıza ara vermeden, güçlenerek ve %100 büyüyerek çıkmayı başardık” dedi.

3 yıllık değerlendirmenin ardından 2023-2024 ve 2025 yıllarına ait stratejik planlamayı da şirket çalışanlarıyla paylaşan Dilara Korgavuş Sönmez, şirketin otomotiv sektöründeki tedarikçi kimliğinden öte “işbirlikçi” konumuna gelinmesine vurgu yaptı. Sönmez ayrıca bu yıl devreye girecek Badırga Karma OSB tesisi ile birlikte otomotivde yaşanan dönüşümün en önemli oyuncuları arasında yer almak adına her alanda çalışmalara devam edileceğinin ip uçlarını verdi. Toplantı sonunda, şirketin 2023 yılında hayata geçirilecek yatırımlarını aktaran Sönmez, bu yatırımlara önümüzdeki 3 yıl boyunca devam edileceğinin altını çizdi.