Virgosol’den yazılım testlerinde yapay zekâ hamlesi: RabbitQA

Yazılım kalite kontrol ve güvencesi alanında sunduğu dünya standardındaki hizmetlerle sektöre yön veren Virgosol, yeni nesil test otomasyon platformu RabbitQA’i hayata geçirdi. Dijital ürün geliştirme süreçlerinde test adımlarının uçtan uca otomasyonunu mümkün kılanRabbitQA, yapay zekâ entegrasyonu sayesinde test senaryolarının otomatik oluşturmasını, yürütmesini ve sonuçların analiz etmesini mümkün kılıyor. Manuel test süreçlerini minimuma indiren RabbitQA, bir kişinin üç ayda hazırlayacağı test senaryosunu yalnızca bir günde oluşturabiliyor. Bu da insan kaynağı maliyetinde ve ürünün pazara çıkış süresinde 10 kata varan tasarruf anlamına geliyor.

Hata tespitini hızlandırıyor

Gelişmiş algoritmalarla desteklenen platform, test süreçlerinin dinamik olarak analiz edilmesine olanak tanıyarak, hataların tespitini ve önceliklendirilmesini hızlandırıyor. RabbitQA, kullanıcı dostu arayüzü ve API entegrasyonlarıyla farklı yazılım geliştirme ortamlarına uyum sağlıyor.Platformun sunduğu derinlemesine analiz ve anlık geri bildirim özelliğiyle ekipler, yazılım yaşam döngüsünün her aşamasında hızlı karar alabiliyor.

Teknoloji bilgisine ihtiyaç yok

Virgosol Kurucu Ortağı ve CEO’su Özgür Arzu Er, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Bugün birçok kurum, dijital çözümlerinde yazılım hatalarının operasyonel etkileriyle karşı karşıya kalabiliyor. Tam da bu noktada RabbitQA ile yazılım test süreçlerini analiz aşamasından bulgu raporlamaya kadar uçtan uca dönüştürüyor,süreç yönetimini teknik kadrolara bağımlı olmadan, stajyer seviyesinde bir kaynakla bile mümkün kılıyoruz. Böyleceiş dünyasına hız, kalite ve güven getiriyoruz.Ayrıca, platformumuzun kendi kendine öğrenme kapasitesi sayesinde, kısa sürede yılların birikimini yakalayabilecek bir performans sunabiliyoruz” dedi.

Yeni nesil modüller yolda

Virgosol Kurucu Ortağı ve CTO’su Miraç Emektar iseRabbitQA’nın Ar-Ge ekibinin, yapay zekâ ve makine öğrenimi tabanlı test çözümleri geliştirmeye aralıksız devam ettiğini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu: “Gerçek zamanlı veri analizi ve çıktı iyileştirme gibi yenilikçi projeler üzerinde çalışan ekibimiz, Türkiye’den doğan bir markanın global ölçekte söz sahibi olması hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.2026 yılının ilk çeyreğinde kullanıma sunulacak yeni modülümüz ile kullanıcı etkileşimlerini ve müşteri geri bildirimlerini de analiz ederek yazılımda proaktif iyileştirmeler de sunacağız.”