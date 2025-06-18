Acıbadem Sağlık Grubu'ndan dev hamle: 3 hastaneli sağlık zincirini satın alıyor

Malezya merkezli IHH Healthcare Berhad, Türkiye'de Acıbadem Hastaneleri üzerinden faaliyet gösteren Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret AŞ aracılığıyla, Bayındır Sağlık Grubu’nun yüzde 80 hissesini satın almak için harekete geçti.

Bayındır Sağlık Grubu’nun bünyesinde 3 hastane ve 6 diş kliniği bulunuyor

Türkiye İş Bankası'nın iştiraki olan Trakya Yatırım Holding’e ait Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği AŞ’nin (Bayındır Sağlık Grubu) hisselerinin devri için Rekabet Kurulu’na resmi başvuru yapıldı. Bayındır Sağlık Grubu’nun bünyesinde 3 hastane ve 6 diş kliniği bulunuyor.

Sağlık grubuna ait 6 diş kliniği bulunuyor

33 yıl önce kurulan Bayındır Sağlık Grubu, şu anda Türkiye'de Bayındır Söğütözü Hastanesi, Bayındır İçerenköy Hastanesi ve Bayındır Kavaklıdere Hastanesi üzerinden hizmetlerini sürdürüyor. Ayrıca sağlık grubuna ait 6 diş kliniği bulunmakta.

Rekabet Kurulu'nun onay vermesi halinde Bayındır Sağlık Grubu'nun yüzde 80'i Acıbadem'e devredilecek ve böylelikle hastanenin yönetimi Acıbadem Sağlık Grubu'na geçmiş olacak.