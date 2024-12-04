Watsons Türkiye, Kişisel Bakım-Kozmetik” kategorisinde 6. kez birinci oldu

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research iş birliğiyle bu yıl 15’incisi gerçekleştirilen AVM'lerde En Beğenilen ve Tercih Edilen Perakende Markaları Araştırması’nın ödül töreni, Swissôtel The Bosphorus İstanbul’da düzenlendi. Türkiye genelinde bağımsız tüketici yorumlarıyla belirlenen sonuçlar doğrultusunda verilen “1 Numaralı Markalar” ödüllerinde, Watsons 6. kez ödüle layık görüldü.

Watsons Türkiye “Kişisel Bakım-Kozmetik” kategorisinde, kendi sektöründe bu ödülü en çok kazanan marka oldu

Törende, AYD ve Akademetre Research iş birliğiyle 25 farklı ilde yaklaşık 2.400 kişi ile yüz yüze görüşme metoduyla yapılan araştırma sonucunda, 21 kategoride birinci seçilen markalara ödülleri takdim edildi. Watsons, bu değerlendirmede “Kişisel Bakım-Kozmetik” kategorisinde bir kez daha birinciliğe layık görülerek kendi sektöründe bu ödülü en çok kazanan marka oldu.

Watsons Türkiye CEO’su Mete YURDDAŞ, ödül töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Müşterilerimizle güçlü ve uzun vadeli ilişkiler kurmak için çalışıyoruz. Bu çabaların böyle değerli ödüllerle taçlanması bizim için büyük bir motivasyon. Alışveriş merkezlerinde en çok mağazaya sahip sağlık ve güzellik perakendecisi olarak, AYD’nin düzenlediği bu gecede, tüketiciler tarafından en beğenilen Kişisel Bakım-Kozmetik markası seçilmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu ödülü 6. kez alarak kendi kategorimizde rekor kırmamızda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, iş ortaklarımıza ve bize güvenen müşterilerimize yürekten teşekkür ederim.”