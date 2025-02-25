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Yapı Kredi, Euromoney tarafından üst üste 11’inci kez dış ticarette sektör lideri seçildi

Bankacılıkta sınırları kaldıran Yapı Kredi, dünyanın önde gelen bankacılık ve finans dergisi Euromoney tarafından "Dış Ticaret Finansmanı" kategorisinde üst üste 11’inci kez "Türkiye’nin Lider Bankası" olarak seçildi. Bankanın elde ettiği bu başarı, dış ticaret finansmanındaki uzmanlığını ve müşteri odaklı yaklaşımıyla sunduğu kaliteli hizmetleri bir kez daha tescilledi. Yapı Kredi, Euromoney tarafından yapılan müşteri araştırması kapsamında ayrıca “Ürün” ve “Müşteri Hizmetleri” kategorilerinde birinciliğe ve “Teknoloji” kategorisinde de ikinciliğe layık görüldü.

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Yapı Kredi, Euromoney tarafından üst üste 11’inci kez dış ticarette sektör lideri seçildi
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Yapı Kredi, dünyanın önde gelen bankacılık ve finans dergisi Euromoney tarafından "Dış Ticaret Finansmanı" kategorisinde üst üste 11’inci kez "Türkiye’nin Lider Bankası" olarak seçildi.

“Bir adım önde” hizmet anlayışıyla yolumuzu sürdürüyoruz

Dış ticaret finansmanı alanında geniş bir ürün ve hizmet yelpazesi sunduklarını söyleyen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan şunları söyledi:

"Euromoney’nin dış ticaret finansmanı kategorisinde 11 yıldır aralıksız şekilde sektör lideri seçilmek gerçekten gurur verici bir başarı. Bu başarının arkasında büyük bir emek ve takım çalışması var. Kurulduğumuz günden bugüne en önemli gündemimizi müşteri odaklılık olarak belirledik. Bu yaklaşımımız ve güçlü teknolojik altyapımızla, dış ticaret alanında faaliyet gösteren müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamaya dün olduğu gibi bugün de devam ediyoruz. Geleneksel ürün ve hizmetlerin yanı sıra dış ticaret işlemlerini dijital bankacılık ürünleri ile birleştirerek müşterilerimizin uluslararası ticaretteki başarılarına katkıda bulunuyoruz. ‘Ürün’ ve ‘Müşteri Hizmetleri’ kategorilerindeki birincilik ve ‘Teknoloji’ kategorisindeki ikincilik ödülümüz de yenilikçi uygulamalarımızın sağladığı faydaların somut bir göstergesi oldu ve daha iyisini yapma yolundaki motivasyonumuzu güçlendirdi. Önümüzdeki dönemde de sektördeki liderlik misyonumuz ve ‘bir adım önde’ hizmet anlayışımızla, müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak için çalışmayı sürdüreceğiz.”

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