Yapı Kredi FRWRD Global’24 Portekiz’e seçilen girişimler belli oldu

Makine öğrenimi ve yapay zekâ ile hayatı kolaylaştıracak çözümler üreten 6 girişim, Yapı Kredi FRWRD Global’24 Portekiz programına katılmaya hak kazandı. Söz konusu girişimler Portekiz’de gerçekleşecek dünyanın önde gelen teknoloji ve girişimcilik etkinliklerinden Web Summit’e katılma ve bir gün boyunca girişimini uluslararası partnerler ve yatırımcılara tanıtma fırsatı elde edecek.

Aynı zamanda programın Lizbon’daki partneri Avrupa’nın önde gelen 10 girişimcilik merkezi arasında olan Unicorn Factory Lisboa ile gerçekleştirilecek ekosistem turları, kilit oyuncularla buluşmalar, uzmanlarla atölye çalışmaları, ekosistem partnerleriyle yuvarlak masa tartışmaları gibi etkinliklere katılarak sayısız avantajdan faydalanabilecek.

Yapay zekâ odaklı girişimlerin artacağını öngörüyoruz

Yapay zekâ ve makine öğrenimi teknolojilerinin önümüzdeki dönemde hayatımızda daha fazla yer edineceğini belirten Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, şunları söyledi:

“Günümüz dünyasında beklentiler, hızla ilerleyen teknolojik gelişmelerle birlikte dönüşüm geçiriyor. Dijitalleşme, yaşamın her alanında önemli bir rol oynarken bu süreçte yapay zekâ ve makine öğrenimi gibi yenilikçi çözümler, geleceğin şekillenmesinde anahtar rolü üstleniyor. Bu bağlamda, FRWRD Global’24 programımızı, bu yıl da çağımızın ihtiyaçlarını, dinamik gelişmelerle buluşturacak bir şekilde kurguladık. Yapı Kredi olarak, girişimcilik ekosistemini desteklemek ve ülkemizde inovasyon kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla, FRWRD Global’24 programına seçilen girişimcilere sahip olduğumuz bilgi, tecrübe ve kaynakları sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Girişimcilerin ortaya koydukları yenilikçi ürün, hizmet ve fikirlerle geleceği şekillendireceklerine inancımız tam. Bu yıl programa katılan girişimcilerimizi tebrik ediyor ve onlara hayallerini gerçeğe dönüştürme yolunda başarılar diliyoruz. Yapı Kredi FRWRD Global programı ile girişimcilerin potansiyellerini ortaya çıkarmalarına destek olmaya ve sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlayarak bir adım önde olmaya önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz.”

Girişimleri desteklemekten heyecan duyuyoruz

Türk girişimlerin kendilerini Avrupa pazarında tanıtma fırsatı bulduklarını dile getiren Boğaziçi Teknopark Genel Müdürü Dr. Cem Duran “Yapı Kredi FRWRD Global programının partneri olarak hayata geçirdiğimiz bu global program, Türk girişimlerine Avrupa pazarında güçlü bir adım atma fırsatı sunuyor. Teknoloji odaklı projeler, bu uluslararası platformda kendilerini tanıtma imkânı bulacak; global ekosistemle buluşarak yatırımcı (VC) görüşmeleri, mentorluk ve eğitim olanaklarına erişecekler. Boğaziçi Teknopark olarak, Portekiz hızlandırma programı ile girişimcilerimizin büyüme potansiyelini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor, 11-14 Kasım tarihleri arasında, Lizbon’da gerçekleşecek Web Summit’te girişimlerimizin küresel ekosistemin bir parçası olmalarına katkı sağlamaktan büyük heyecan duyuyoruz” dedi.

Yapı Kredi FRWRD Global’24 Portekiz’e seçilen girişimler:

Magicpay: İşletmelerin birden fazla pazarda uluslararası ödemeleri sorunsuzca kabul etmesini sağlamak için yapay zekâ destekli bir global ödeme altyapısı geliştiriyor.

Trendbox: Geleneksel kanal satış noktalarından ürün satış verilerini dijital ortamda topluyor, bu verileri anlık analiz ediyor ve perakende sektörüne yapay zekâ destekli pazar araştırması olarak sunuyor.

Ziv4 Tech: Kullanıcılarına yapay zekâ desteğiyle yüzde 100 otomatik şekilde finansal piyasalardaki haberlerden kazançlı al-sat işlemleri yapma imkânı sunuyor.

Carbongate: Yeni nesil dinamik platformu ile kurumların karbon ayak izi yönetimini sektörel bazda özelleştirerek uçtan uca yönetmesini sağlıyor.

URTH: Makine öğrenimi ve yapay zekâ teknolojilerini kullanarak markaların özgün tasarım dilini koruyor ve farklı görsel kütüphanelerini birleştirip birbirlerine entegre ediyor. Trendlere ve geleceğin modasına uygun, kişiselleştirilebilir ve ilham verici görseller üretiyor.

ActinSports: Sporcuların atletik performansını izlemek ve analiz etmek için IoT tabanlı elektronik sensörler ve uygulamalar geliştiriyor.