POMEGA Genel Müdürü Köşker: Depolamalı enerji yatırımları için ürünlerimiz hazır

Mehmet KAYA / ANKARA

Halka açık Kontrolmatik’in çoğunluk hissesine sahip olduğu POMEGA Genel Müdürü Köşker, Polatlı OSB’de bulunan fabrikada gazetecilerle bir araya geldi.

Osman Şahin Köşker, hücreden başlayarak pil ve depolama sistemlerine ulaşan bir üretim hattı olduğunu, enerji depolama sisteminin yönetimini de kendilerinin ürettiğini ve böylece güvenli bir ürün sağladıklarını kaydetti.

2025’te depolamada hareketlilik başlayacak: Fiyat arbitrajı yapılabiliyor

Enerji depolamalarının yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik üretiminin etkinleştirilmesi, endüstrinin ihtiyaçları, hane kullanımı gibi çeşitli kanallardan kritik önemde olduğunu ve Türkiye yanında dünyada da ilginin arttığını belirten Osman Şahin Köşker, kısa ve orta vadedeki pazar dinamiklerini yorumladı. Türkiye’deki endüstri ihtiyaçlarında, yerli ürün kullanımına yönelik verilecek teşvikin boyutunu beklediklerini, bunun netleşmesiyle firmaların daha rahat fizibilite yapabileceğini vurguladı.

Türkiye’de ön lisans alan depolamalı elektrik üretimi yatırımlarının ÇED aşamalarının yavaş yavaş tamamlandığını ve kendileriyle de görüşenler olduğunu kaydeden Köşker depolamayla “fiyat arbitrajından yararlanmanın” mümkün olduğunu vurguladı. Köşker, “Elektrik piyasasında fiyat farklılıklarının çok olduğu senaryolarda depolama ürünleri önemli bir varlığa dönüşüyor. Yani depolama ürünleri sayesinde siz arbitraj yapıp yani ucuzken depolayıp, pahalıyken satıp; dengesizlik oluştuğu noktalarda santrallere dengesizlik mekanizmasında destek verip gelirler elde edebiliyorsunuz. Ancak, Türkiye'de biraz daha regüle bir pazar var, fiyat farklılıkları çok yüksek olmuyor.” dedi.

Depolamalı yatırımlar için yaklaşık 36GW kapasite lisansı verildiğini en kötü senaryoda bile bu lisansların yarısının yatırıma başladığı ortamda dahi 2025’te 3GW’lık kapasitelerin harekete geçeceğini ve bunun da talep oluşturacağını anlattı. Avrupa’da ise doğalgaz sorunu nedeniyle çok sayıda ülkenin yenilenebilir enerjiye yöneldiğini belirterek, Avrupa’dan da depolamaya talep beklediklerini, şirket olarak ürünlerine Avrupa’nın istediği sertifikaları aldıklarını kaydetti. ABD’ye ise farklı sertifikasyonlar nedeniyle hücre satmanın kısa vadede mümkün olduğunu, sertifikaların alınmasıyla 2026’dan itibaren ürün-sistem satışının gündeme gelebileceğini vurgulayan Köşker, gözden kaçan pazar olarak şebekelerin yetersizliği nedeniyle Afrika ülkelerindeki hane ve işletme talebi gözlediklerini bildirdi.

Köşker, YEKDEM teşviki biten mevcut yatırımlardan da arbitrajdan yararlanma yönünde plan yapanların da olası bir talep konusu olduğunu vurguladı.

Hanelerin talebi de söz konusu

Haneler için invertörlü sistemler ürettiklerini ve bunlara da talebin arttığını, güneş paneli kullanımıyla enerji depolama yanında, ucuz saatlerde elektriği depolayıp pahalı saatlerde tüketerek de hanelerin avantaj sağlayabildiğini, 2025’te başlayacak 5 bir kWh üstü tüketime sübvansiyonun kalkması uygulamasının da haneler ve bu kapsamdaki tüketiciler için avantaj sağlayacağını vurguladı.

Yeni yatırımlar

POMEGA’nın 100 amper/saat teknolojisi ile hücreden yerli yönetim yazılımı ve kartı dahil depolama sistemleri ürettiğini kaydeden Osman Köşker, ikinci ve üçüncü faz yatırımlar için hazırlandıklarını, 300 amper/saat teknolojisi ile üretim planladıklarını söyledi. Yatırımlar için YTAK ve Proje Bazlı Teşvik başvurusunda bulunduklarını kaydeden Köşker, 180 milyon Doları aşan bir yatırımın gündemde olduğunu bildirdi. Kapasitenin ilk etapta 3GW’a yükselmesi için plan yaptıklarını, hedeflerinin ise 5GW kapasiteye ulaşmak olduğunu açıkladı.

Savunma ve acil durum-afet için hibrit çözüm

Köşker, savunma sanayiinde, üs bölgelerinin enerji ihtiyacının karşılanması, gerektiğinde afet ve acil durumlarda da kullanılabilecek güneş ve rüzgar enerjisiyle çalışabilecek konteyner tipi depolama sistemi üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Mobil Hibrit Enerji Depolama Konteyneri sisteminin şebekeye bağlı ya da şebekeden bağımsız olarak çalışabileceğini belirten Köşker, mobil olması nedeniyle de avantaj sağlayacağını vurguladı. Hızlı kurulum ve devreye almanın önemli bir kriter olduğunun altını çizen Köşker, başka sistemler üzerine de çalıştıklarını belirterek, “Afet durumları, askeri amaçlar ya da ücra yerlerdeki tesisler için de rahatlıkla kullanılabilecek nitelikteki ürün ve hizmetlerimiz için ihtiyaca özel prototipler üzerinde çalışmalarımız halen sürüyor. Bu ve benzer nitelikte geliştirilmiş ürün ve çözümleri ülkemize kazandırmak adına geliştirme faaliyetlerimizi yoğunlaştırarak devam ettiriyoruz” dedi.