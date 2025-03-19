YataşBedding, yenilediği anne-bebek uyum odası ile prematüre bebeklere desteğini sürdürüyor

Türkiye’nin uyku sağlığı markası YataşBedding, prematüre bebeklerin sağlıklı büyümesine destek olmak amacıyla El Bebek Gül Bebek Derneği iş birliğiyle yürüttüğü "Uykunun Mucizesi ile Büyüyen Mini Kahramanlar" projesi kapsamında yeni bir adım daha attı. Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Diyarbakır’da yenilenen anne-bebek uyum odalarının ardından Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yeni uyum odası, hizmete açıldı. Gerçekleştirilen açılış törenine YataşBedding Pazarlama Direktörü Selmin Gündoğdu, El Bebek Gül Bebek Derneği Başkanı İlknur Okay’ın yanı sıra Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Can Ertan Argın, Dr. Cemil Karadağ, prematüre bebek annelerive hastane çalışanları katıldı.

“Yenilediğimiz uyum odaları ile 6000’i aşkın bebeğimizin ve annenin hayatına dokunmayı başardık”

Açılış törenindeki konuşmasında prematüre bebeklerin sağlıkla büyümesine destek olmak için El Bebek Gül Bebek Derneği ile 2022 yılında "Uykunun Mucizesi ile Büyüyen Mini Kahramanlar" projesini hayata geçirdiklerini belirten YataşBedding Pazarlama Direktörü Selmin Gündoğdu; “Yola çıkarken her bir bebeğimizin hayata tutunma mücadelesinde yalnız olmadığını hissetmesini istedik. Aynı zamanda başta anneler olmak üzere ebeveynlerin, özveriyle çalışan doktorlarımızın ve diğer tüm sağlık çalışanlarımızın da yanlarında olmayı amaçladık. Bunun için anne-bebek uyum odalarına odaklandık. Biliyoruz ki; anneler için en zor anlardan biri, bebeklerini kuvözde görmek ve onlara dokunamamak… İşte tam da bu nedenle anne-bebek uyum odaları büyük bir anlam taşıyor. Bu odalar, annelerin bebekleriyle daha yakın temas kurmalarını, bakım süreçlerine alışmalarını ve lohusalık dönemlerini daha sağlıklı geçirmelerini sağlıyor. Burada, anneler bebeklerini kucaklarına alıyor, onların kokusunu içine çekiyor ve hayatlarının en özel bağlarını kuruyorlar. Ne mutlu ki; bugüne kadar yenilediğimiz uyum odalarıyla 6.000’den fazla anne ve bebeğin yanında olduk. Yenidoğan yoğun bakım ünitelerine sağladığımız nest ve kuvöz örtüsü desteğiyle minik kahramanların sağlıkla büyümelerine katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Ayrıca, El Bebek Gül Bebek Derneği aracılığıyla Türkiye’nin dört bir yanındaki hastanelere JunoYeni Doğan yatağımızı ulaştırdık. Uykunun Mucizesi ile Büyüyen Mini Kahramanlar projemiz, yalnızca minik kalplerin daha güçlü atmasını sağlamakla kalmadı, aynı zamanda sektörün prestijli ödülleriyle de taçlandırıldı. 2024 yılında Felis Ödülleri’nde Sağlık Hizmetleri ve Sağlığı Destekleyici Tesisler kategorisinde Felis Ödülü’ne, BrandverseAwards’ta ise Sağlıklı Yaşam kategorisinde gümüş ödüle layık görülmekten büyük gurur duyuyoruz. YataşBedding olarak, ‘Uykunun Mucizesi ile Büyüyen Mini Kahramanlar’ projemizle, minik kalplerin daha güçlü atmasını sağlamak, annelerin umutlarını yeşertmek ve ailelere yalnız olmadıklarını hissettirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.