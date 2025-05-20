Yaz yaklaşırken doğru ısı yalıtımıyla evinizi serin tutun

Yaz sıcaklarıyla başa çıkabilmek için en yaygın çözüm klima kullanmak olsa da, klimalar enerji tüketimini hızla artırarak, yüksek elektrik faturalarına yol açıyor. Bu durumu tersine çevirebilmek için en etkili yöntemlerin başında ısı yalıtımı geliyor. İyi bir ısı yalıtımı, yazın dışarıdaki aşırı sıcakların içeri girmesini önlüyor ve evleri serin tutuyor. Böylece klima kullanma ihtiyacını önemli ölçüde azaltıyor.



Isı yalıtımının en önemli avantajlarından birinin sadece kışın değil, yazın da enerji tasarrufu sağlaması olduğunu söyleyen ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Turan, “Yaz aylarında, evinizdeki sıcaklık dışarıdaki sıcak havadan etkilenir. Kaliteli bir ısı yalıtımı, dışarıdan gelen ısıyı içeriye geçiremez, böylece evinizdeki sıcaklık stabil kalır. Bu da klimanın çalışma süresini azaltarak hem elektrik tüketimini hem de faturalarınızı düşürür” diyor.

"Isı yalıtımı yalnızca enerji tasarrufu sağlamakla kalmaz, aynı zamanda çevreye de katkı sağlar"

Isı yalıtımının yalnızca enerji tasarrufu sağlamakla kalmadığını, aynı zamanda çevreye de katkı sunduğunu vurgulayan Ozan Turan, “Yalıtım sayesinde daha az enerji tüketiliyor; bu da daha az karbon salınımı anlamına geliyor. Bugün dünya genelinde enerji tüketiminin yüzde 80'inden ve karbon emisyonlarının yüzde 75'inden şehirler sorumlu. Bu nedenle, ısı yalıtımına yapılan yatırımlar hem enerji verimliliği hem de karbon salınımının azaltılması açısından kritik öneme sahip. Küresel ısınmanın etkilerini göz önünde bulundurduğumuzda, her bireyin enerji verimliliği sağlamak ve çevreyi korumak adına atacağı adımlar büyük önem taşıyor. Bu noktada ısı yalıtımı ihmal edilmemeli” şeklinde konuşuyor.