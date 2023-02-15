Yeo, ilave GES kurulumu için TÜPRAŞ ile sözleşme imzaladı

Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi (TÜPRAŞ), Kırıkkale Rafinerisinde Kurulacak olan 12,59 MW gücündeki arazi üzeri güneş enerjisi santraline (GES) entegre olacak olacak ilave GES yatırımı yapacak.

TÜPRAŞ, söz konusu santral için Yeo Teknoloji ile Enerji KDV hariç 15,8 milyon dolar+8 milyon TL bedelinde sözleşme imzaladı.

Yeo Teknoloji’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: “26.07.2022 tarihli açıklamamızda şirketimiz ile Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi (TÜPRAŞ) arasında TÜPRAŞ Kırıkkale Rafinerisinde Kurulacak olan 12,59 MW gücündeki arazi üzeri Güneş Enerji Santralinin anahtar teslimi yapımı için KDV hariç 12.026.364,00 USD + 6.000.00,00 TL tutarlı sözleşme imzaladığımızı bildirmiştik. Aynı tesise entegre olacak şekilde ilave 16,72 MW Güneş Enerjisi Santralinin anahtar teslim yapımı için TÜPRAŞ ile ayrıca anlaşmaya varılmıştır. Sözleşme bedeli KDV hariç 15.831.193,00 USD + 8.000.000,00 TL'dir.”