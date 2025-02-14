Yüksek maliyetlerle dev alüminyum üreticisinin karı beklentileri karşılayamadı

Norveçli alüminyum üreticisi Norsk Hydro, yüksek maliyetler ve zayıf talebin güçlü alümina ve alüminyum fiyatları ve olumlu kur etkileri ile kısmen dengelenmesi nedeniyle dördüncü çeyrek kâr beklentilerini karşılayamadı.

Düzeltilmiş faiz, vergi, amortisman ve itfa payı öncesi kâr, Ekim-Aralık döneminde bir önceki yılki 3,74 milyar Norveç kronundan 7,70 milyar Norveç kronuna (690,5 milyon dolar) yükseldi. Analistler ortalama 8,28 milyar kron bekliyorlardı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyuma uyguladığı %25'lik gümrük vergileri ABD'deki fiyatları şişiriyor ve yerli üretimdeki açığı ortaya çıkararak Hydro gibi ABD'deki talebi karşılamak için ithalata bel bağlayan alüminyum üreticileri için potansiyel bir maliyet artışı yaratıyor.

Hydro'dan yapılan açıklamada, “ABD önemli bir alüminyum ithalatçısı olduğu için, tarifeler muhtemelen primleri ve maliyetleri artıracak ve Midwest primleri şimdiden Nisan 2023'ten bu yana en yüksek seviyelere yükseldi” denildi.