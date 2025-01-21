ZF, müşterilerine daha yakın olmak için Türkiye’deki ticari araç operasyonlarını birleştiriyor

Friedrichshafen, Almanya. ZF Ticari Araç Çözümleri (CVS) bölümü, Türkiye'deki ticari araç operasyonlarının rekabet gücünü artırmak ve müşterilere daha yakın olmak için stratejik bir karar aldığını duyurdu. Girişimin bir parçası olarak ZF CVS, Türkiye'deki üretimini tek bir konum olarak Sakarya'daki modern tesislerinde birleştirecek. ZF bu amaçla, ticari araç operasyonlarını İzmir tesisinden Sakarya'ya taşıyacak. ZF'nin İzmir'de bulunan ve binek araç müşterilerine hizmet veren Şasi Çözümleri bölümü, bu değişiklikten etkilenmeyecek.

"Türkiye'deki CVS ekibimizi Sakarya'da tek bir çatı altında birleştirmemiz, konumumuzu daha da güçlendirmemize yardımcı olacaktır"

ZF'nin CVS bölümü EMEA Kıdemli Başkan Yardımcısı Fabian Schlegel, "Türkiye'deki ticari araç operasyonlarımızın Sakarya'da birleştirilmesi, üretimimizi optimize ederek ve müşterilerimize daha da yaklaştırarak onların ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin bir şekilde cevap vermemizi sağlayacaktır. Türkiye'deki CVS ekibimizi Sakarya'da tek bir çatı altında birleştirmemiz, Türkiye'de büyüyen pazarın önde gelen tedarikçilerinden biri olarak konumumuzu daha da güçlendirmemize yardımcı olacaktır" diye konuştu.

2021 yılından beri faaliyet gösteren Sakarya'daki ZF tesisi halihazırda fren körükleri gibi ticari araçlar için güvenlik açısından kritik komponentlerin üretim ve lojistik operasyonlarını gerçekleştiriyor. Tamamen ZF'ye ait olan tesis, yakın zamanda tamamlanan büyüme çalışmaları sayesinde, ek ticari faaliyetleri etkin bir şekilde gerçekleştirmek için alan sağladı. CVS şasi bileşenlerinin üretim ve lojistik operasyonlarının Sakarya’da birleştirilmesiyle bu tesis, ZF'nin Türkiye'de fabrikaları bulunan müşterilerine sunduğu hizmeti daha da geliştiren bir ticari araç merkezi haline gelecek.

ZF, birleştirme sürecinin sorunsuz gerçekleşmesi amacıyla şu anda İzmir'deki CVS tesisinde sendika temsilcileri ve çalışanlarıyla yakın iş birliği içinde çalışmalarını sürdürüyor.