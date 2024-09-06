39 yaşındaki Cristiano Ronaldo bir kez daha tarihe geçti
Portekiz, UEFA Uluslar A Ligi'nde Hırvatistan'ı 2-1 yenerken Cristiano Ronaldo, kariyerinde 900 gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.
AA
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UEFA Uluslar A Ligi 1 Grup ilk maçında Portekiz, başkent Lizbon'da konuk ettiği Hırvatistan'ı 2-1 mağlup etti.
Portekiz, 7. dakikada Jose Diogo Dalot'un golüyle 1-0 öne geçerken Ronaldo, 34. dakikada farkı ikiye çıkardı. Hırvatistan, 41. dakikada Dalot'un kendi kalesine golüyle farkı bire indirse de Portekiz, maçı 2-1 kazandı.
Maçta 1 gol atan Ronaldo, kariyerinde 900 gol atan ilk futbolcu oldu.
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