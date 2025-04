Acun Ilıcalı: Bizim için çok çok üzücü bir akşam oldu

Takip Et

Fenerbahçe ile Bellona Kayserispor, Kadıköy'de kozlarını paylaştı. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmadan kazanan çıkmadı. Maç 3-3 berabere bitti. Bu sonuçla Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki puan farkı 5'e çıktı. Maçın ardından Fenerbahçe asbaşkanı Acun Ilıcalı açıklamalarda bulundu.

Ilıcalı'nın açıklamaları şöyle:

"Şahsım ve yönetimim adına tüm sorumluluğu alıyoruz. Ortada bir suçlu varsa biz de buna dahiliz, ben de şahsım olarak bu sorumluluğu alıyorum."

"Bizim için çok çok üzücü bir akşam oldu. Fenerbahçemiz için taraftarımız için çok üzücü. Burada kaybedilen 2 puan ağır bir hasar."

"Şampiyonluk şansımız çok zor gözüküyor"

"Altı hafta var. Şansımız çok zor gözüküyor. Biz ama taraftarımızla ve sonuç itibarıyla futbolcularımızla, teknik kadromuzla mücadelemize devam edeceğiz. Taraftarımızdan özür diliyoruz."

"Taraftarımızın tepkisini saygıyla karşılıyoruz"

"Düşündüğümüz zaman iyi bir kadro oluşturduğumuzu düşünüyorum, çok emek verdik. İyi futbolcular getirdik. Kadro gücü olsun, teknik direktör olsun elimizden gelen her şeyi yaptık. Her şeyi yapmanıza rağmen bazen sonuçta futbol bu, her şey sahada belli oluyor. Hem üzgünüz, hem sorumluyuz, hem de özür diliyoruz taraftarımızdan. Taraftarımızın tepkisini saygıyla karşılıyoruz. Onlar bizim canımız. Onların kendi yorumları da son derece kendi açılarından haklı. Çok da bir şey demek istemiyorum."