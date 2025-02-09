Adana Demirspor'u sahadan çeken Murat Sancak: Beni kimse satın alamaz, HTS kayıtlarına bakılsın

Galatasaray maçında takımını sahadan çeken Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak açıklamalarda bulundu.



A Spor'a konuşan Sancak'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Bu Galatasaray'a yapılan hareket değil.Yüzde 99 belki de bugün yenilecektik. Ancak bazı yorumları görüyorum, beni Türkiye Cumhuriyeti'nde ne Ali Koç, ne Türkiye'nin en zengin adamı satın alabilir. Herkes bilsin bunu. Ali Koç bana talimat verecek biri olamaz. Ben kimseden talimat almam. İnsan şerefi için yaşar HTS kayıtlarına bakılsın. Bu operasyon federasyon ve MHK'ya yapıldı.

Tiyatro oynanıyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ya da Trabzon maçında da olsa aynısını yapardım.

Beni kimse satın alamaz. İnsan şerefi için yaşar, HTS kayıtlarına bakılsın.

Mertens ve Okan Buruk'a tepki

Mertens gibi oyuncuların penaltı almak için kendini yere atmaması lazım. Okan Hoca da beni konuşturmasın. Yusuf Barasi'ye küfür etme cesaretini nereden buluyor? Okan Buruk benim ağzımı açtırma."