Fenerbahçe'den Adana Demirspor'un çekilme kararı sonrası sert açıklama
Adana Demirspor'un Galatasaray maçında sahadan çekilmesi sonrası Fenerbahçe, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Fenerbahçe Spor Kulübü, Adana Demirspor'un Galatasaray maçında sahadan çekilmesi ile açıklama yayınladı.
İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;
Usulsüz kontratlarınız, karaborsa bilet ve illegal bahis reklamlarınızla Devletimizi ve Türkiye Futbol Federasyonu’nu,
Güdümlü medya mensuplarınız ve samimiyetsiz açıklamalarınızla kamuoyunu,
Yıllardır aldatmaya yönelik hareketler yapan futbolcularınızla, hakemleri ve futbolseverleri yanıltmaya devam edin!
Sayenizde ne güven ne adalet kaldı!
Ama en masum ve mağdur her zaman sizsiniz!
Tebrik ederiz, Türk futbolunu ne hale getirdiniz!
Usulsüz kontratlarınız, karaborsa bilet ve illegal bahis reklamlarınızla Devletimizi ve Türkiye Futbol Federasyonu’nu,— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 9, 2025
Güdümlü medya mensuplarınız ve samimiyetsiz açıklamalarınızla kamuoyunu,
Yıllardır aldatmaya yönelik hareketler yapan futbolcularınızla, hakemleri ve… https://t.co/0aLujfLAWT