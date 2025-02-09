Fenerbahçe'den Adana Demirspor'un çekilme kararı sonrası sert açıklama

Fenerbahçe Spor Kulübü, Adana Demirspor'un Galatasaray maçında sahadan çekilmesi ile açıklama yayınladı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

Usulsüz kontratlarınız, karaborsa bilet ve illegal bahis reklamlarınızla Devletimizi ve Türkiye Futbol Federasyonu’nu,

Güdümlü medya mensuplarınız ve samimiyetsiz açıklamalarınızla kamuoyunu,

Yıllardır aldatmaya yönelik hareketler yapan futbolcularınızla, hakemleri ve futbolseverleri yanıltmaya devam edin!

Sayenizde ne güven ne adalet kaldı!

Ama en masum ve mağdur her zaman sizsiniz!

Tebrik ederiz, Türk futbolunu ne hale getirdiniz!