ALİ KOÇ OLAYI NEDİR (AĞUSTOS 2024)? İzmir'de tansiyon yükseldi: Ali Koç saldırı görüntüleri

Ali Koç olayı nedir (Ağustos 2024)? Ali Koç saldırı görüntüleri… Göztepe – Fenerbahçe maçında ipler gerildi. Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç saldırıya uğradı. Koç Fenerbahçeli taraftarlara destek için gittiği sırada yaka kartlı birinin saldırısına uğradı. Yere düşen Koç ezilme tehlikesi atlatırken detaylar merak konusu oldu.

ALİ KOÇ OLAYI NEDİR (AĞUSTOS 2024)?

Ali Koç mücadeleye devre arası girince deplasman tribününde bulunan Fenerbahçe taraftarlarının yanına gitti. Bazı Fenerbahçeli taraftarların stadyuma girememesi konsu üzerine içeri girmeyi başaran taraftarlarla görüşen Koç bu sırada saldırıya uğradı.

Ali Koç'un taraftarlarla görüşme yaptığı anlarda Göztepe tribünlerinden Ali Koç'a bazı yabancı maddeler atıldı.

ALİ KOÇ SALDIRI GÖRÜNTÜLERİ

Deplasman tribününe giremeyen taraftarlar olduğu için o bölüme giden ve desteğini gösteren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a, boynunda yaka kartı olan ve kimliği henüz belirlenemeyen biri arkadan saldırdı. Koç o saldırı sonrası yere düştü. Polis ekipleri olaylara müdahale ederek saldırganı yaka paça dışarı aldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, güvenlik güçlerinin korumasıyla içeri gitti. Koç'un saldırıya uğradığı an böyle kayıtlara geçti.