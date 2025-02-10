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Avrupa basını: Türk futbolu paramparça oldu

Süper Lig'in 23. haftasında yapılan Galatasaray-Adana Demirspor maçı, konuk takımın sahadan çekilmesi nedeniyle yarıda kaldı. Adana Demirspor ve Galatasaray cephesinden açıklamalar gelmeye devam ederken, Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi Avrupa basınında gündem oldu. İşte Avrupa basınında yazılanlar...

Haber Merkezi
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Avrupa basını: Türk futbolu paramparça oldu
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Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanan ve yarıda kalan maç Avrupa'da da gündem oldu.

İşte dış basında yazılanlar:

"Skandal!"

MARCA (İSPANYA): "Türk futbolunda skandal! Morata penaltıdan golü attı. Rakip takım Adana Demirspor sahadan çekildi."

"Tartışmalı karar"

MUNDO DEPORTIVO (İSPANYA): “Türkiye'de skandal: Adana Demispor maçın ortasında soyunma odasına gitti! Galatasaray'ın rakibi, aleyhlerine verilen tartışmalı bir hakem kararının ardından maça devam etmeme kararı aldı”

"Türk futbolu paramparça"

FOOT MERCATO (FRANSA): "Galatasaray-Adana Demirspor fiyaskosunun ardından Türk futbolu parçalandı.

Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanan maçın iptal edilmesi, ülkenin büyük kulüplerinin birkaç yıldır Türk kurumlarına karşı birbirlerini yıprattığı Türkiye'de büyük yankı uyandırabilir.

Bu tamamen çılgınca olay, Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun Türk hakemlerine yönelik birkaç cepheden saldırısının ve büyük Türk kulüplerinin birbirlerini sırayla tüm kötülüklerle suçlayan açıklamalarının ardından özel bir bağlamda meydana geldi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) maçla ilgili kararını önümüzdeki günlerde verecek."

"İnanılmaz!"

LA GAZZETTA DELLO SPORT (İTALYA): “Türkiye'de inanılmaz olay! Adana Galatasaray'ın penaltısının ardından sahayı terk ediyor.”

"Mourinho gündeme getirdi!"

CORRIERE DELLO SPORT (İTALYA): "Türkiye'de tam bir kaos: Galatasaray'a penaltı, Adana Demirspor'un sansasyonel tercihi!

Jose Mourinho'nun son haftalarda gündeme getirdiği tartışmaların ardından konuk ekibin kararı Süperlig'i sarstı."

"Türk futbolunda skandal"

AFTONBLADET (İSVEÇ): "Türk futbolunda skandal yaşanıyor. Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanan karşılaşma, konuk ekibin protesto amacıyla maçı terk etmesi üzerine tatil edildi.

Fenerbahçe ise sosyal medyada rakip takıma sert çıkışlarda bulunuyor."

"Futbolcuların kafası karıştı"

THE SUN (İNGİLTERE): "Galatasaraylı futbolcuların kafası karıştı. Türkiye Süper Lig'de Galatasaray ile Adana Demirspor maçında konuk ekipteki futbolcular, aniden sahayı terk ederek soyunma odasına yöneldi.

Kafası karışan Galatasaraylı futbolcular da maç görevlileriyle birlikte aynı yolu izledi.

İlk yarının üzerinden yaklaşık 20 dakika geçtikten sonra stadyum anonsörü maçın tatil edildiğini doğruladı."

"Protesto için terk ettiler"

RMC SPORT: "Türkiye'de büyük tartışma: Adana Demirsporlu oyuncular Galatasaray'ın penaltısını protesto etmek için sahayı terk etti"

"Hakem kararları yüzünden!"

EXPRESS (ALMANYA): "Süper Lig'de skandal! Hakem kararları yüzünden Galatasaray'ın rakibi sahayı terk etti ve maç tatil edildi!"

"Türk futbolu sakinleşmiyor"

KICKER (ALMANYA): "Türk futbolu sakinleşmiyor. Pazar akşamı erken saatlerde Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanan maç, konuk takımın hakeme olan öfkesi nedeniyle tatil edilmek zorunda kaldı."

"Mertens'in tartışmalı penaltısı"

LE SOIR (FRANSA): "Dries Mertens'in Galatasaray'ı karşısında Adana Demirspor oyuncuları tartışmalı bir penaltının ardından sahayı terk etti."

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