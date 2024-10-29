Ballon d'Or Kopa Trophy ödülleri sahibini buldu! Arda Güler'den büyük başarı

France Football tarafından her yıl düzenlenen ve 21 yaş altı en iyi performans gösteren oyuncuya verilen ödül olan Kopa Trophy sahibini buldu. Bu yılki ödülü Barcelona'nın 17 yaşındaki yıldızı Lamine Yamal kazandı. İspanyol futbolcu, ödülü 18 yaş altında kazanan ilk futbolcu oldu.

Arda Güler 2. oldu

Sıralamada Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler 2. sırada yer aldı. Manchester United'dan Kobbie Mainoo üçüncü sırada, Manchester City'den Savinho 4. sırada ve Barcelona'dan Pau Cubarsi ise 5. sırada kendine yer buldu.