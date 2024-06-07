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Beşiktaş, Bradley Friedel'i resmen açıkladı

Beşiktaş Kulübü'nde yönetim kurulu danışmanlığına Bradley Friedel getirildi. Friedel ile iki yıllık anlaşma sağlandığı açıklandı.

Haber Merkezi
AA
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Beşiktaş, Bradley Friedel'i resmen açıkladı
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Beşiktaş Kulübü, yönetim kurulu danışmanlığına 53 yaşındaki ABD'li Bradley Friedel'in getirildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Sayın Bradley Howard Friedel, 7 Haziran 2024 tarihi itibarıyla 2024-2025 ve 2025-2026 sezonları için Beşiktaş JK Yönetim Kurulu danışmanlığına getirilmiştir. Friedel'e çalışmalarında üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

Eski kaleci Bradley Friedel, kariyerinde Galatasaray, Columbus, Liverpool, Blackburn, Aston Villa ve Tottenham'ın da formalarını giymişti.

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