Beşiktaş'ın yeni başkanı Hüseyin Yücel oldu
Beşiktaş Kulübü, Başkan Hasan Arat'ın istifasını kabul ederek, başkanlık görevine ikinci başkan Hüseyin Yücel'in getirildiğini duyurdu.
Beşiktaş Kulübü, Başkan Hasan Arat'ın istifasının yönetim kurulu tarafından kabul edildiğini ve başkanlık görevine ikinci başkan Hüseyin Yücel'in getirildiğini duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Yönetim kurulu başkanımız Sayın Hasan Arat'ın istifası kabul edilmiştir. Yönetim kurulu başkanlığı görevinin, tüzüğümüzün 25.4. maddesinin (b) bendi gereği, yönetim kurulu ikinci başkanı Sayın Hüseyin Yücel tarafından yürütülmesine karar verilmiştir. Sayın Başkan Hasan Arat’ın asil üyelikten de istifası nedeniyle yedek üyemiz Sayın Kadir Kılıç’ın tüzüğümüzün 25.3. maddesi gereğince yönetim kurulu asil üyeliğine atanması kararlaştırılmıştır."
Açıklamada, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu'nun, olağan seçimli genel kurul toplantısının gerçekleştirileceği tarihe kadar görevine eksiksiz olarak devam edeceği bildirildi.
Hüseyin Yücel kimdir?
Aslen Giresunlu olan Hüseyin Yücel, 11 Ağustos 1982'de İstanbul'da dünyaya geldi. Yücel İstanbul'da Saint Benoit Lisesi’ni bitirmesinin ardından Fransa'da Paris 1 Panthéon-Sorbonne Üniversitesi'nde ekonomi ve işletme bölümlerinde lisans eğitimi aldı.
Üniversiteden 2005'te mezun olunca Türkiye’ye dönen Yücel, aile şirketlerinde çeşitli bölümlerde görev alırken, 2011'de Bahçeşehir Koleji ve Uğur Okulları’nın İcra Kurulu Başkanlığı'nı üstlendi.
Yücel 2017'de Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Basketbol Takımı’nı kurarken, takım ilk yılında Süper Lig'e çıktı, 2022'de FIBA Europe Cup Şampiyonluğunu kazandı.
Basketbol Süper Ligi ekibi Bahçeşehir Koleji SK'nin kurucusu ve ilk başkanıdır. Aynı zamanda Beşiktaş JK ikinci başkanıdır. İki çocuk babası olan 42 yaşındaki Yücel, İngilizce ve Fransızca biliyor.